محافظ بني سويف يبحث مقترحات بإنشاء محاور مرورية لتخفيف الزحام

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مستجدات الموقف التنفيذي لنشاط الرصف في الخطة الاستثمارية، خلال زيارته لمدينة سمسطا، ضمن برنامجه الميداني لتفقد مشروعات تحسين مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين، في إطار المتابعة المستمرة والعمل المتواصل لتسريع وتيرة الأعمال في المشروعات الخدمية بمختلف القطاعات والمرافق الحيوية التي تمس احتياجات المواطن الأساسية.

طريق دائري لتخفيف الزحام

وناقش المحافظ مقترحات إنشاء محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري وإعاقة الحركة السير داخل مدينة سمسطا خاصة بمنطقة تقاطع مجلس المدينة القديم، مراعاة لتوفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

ووجه المحافظ، بإدراج طريق دائري على مصرف سليم بطول 4 كم لتخفيف الضغط والزحام داخل المدينة، إضافة إلى إدراج عدد من الشوارع منها شوارع الطاحونة والسوق، وغيرها ضمن مقترحات خطة الرصف للعام المقبل 2022/2023.

وتابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بدائرة الوحدة المحلية، والتي كان المحافظ قد وجه بإدراج شوارع: «بورسعيد، الجلاء، 26 يوليو»، ضمن خطة الرصف بإجمالي أطوال 2.25 كم للشوارع الثلاث، وبعروض تصل في بعض الأجزاء منها إلى 18 متراً.

التنسيق مع شبكات المرافق لإنهاء توصيل المياه والكهرباء والغاز

وأوضح المهندس ناصر فراج مدير الطرق النقل، أنه تم التنسيق مع شبكات المرافق لسرعة إنهاء الأعمال الخاصة بها من خطوط مياه وكهرباء وغاز وغيرها، والتي تتم بالتوازي مع الأعمال المبدئية وتشمل إزالة الإشغالات والتوسعة تمهيدا للبدء في تنفيذ أعمال الرصف

وكلف المحافظ مسؤولي الطرق والوحدة المحلية بإعداد دراسة وافية من كافة النواحي تتضمن حلولاً مرورية مقترحة لتخفيف الزحام والتكدس بشارع محمود سليمان، من خلال دراسة عمل شارع بطول 180 م وعرض 16 م، ليكون شارع بديل لوصلة شارع محمود سليمان في المسافة من مجلس المدينة القديم حتى الطريق الدائري، لتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة الحيوية من المدينة، على أن يتم دراسة إدراج تنفيذ هذا المقترح في مقترحات الخطة القادمة.

المحافظ: الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال مشروعات رصف الطرق والشوارع وصيانتها، وتذليل العقبات لإنهاء الأعمال وفق توقيتاتها المحددة، والتأكيد على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق وتطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة.

وأوضح المهندس ناصر فراج مدير الطرق أن خطة الرصف للعام الحالي، تشمل رصف 145 شارعاً بتكلفة تصل إلى 184 مليون جنيه على مستوى مراكز المحافظة، والتي تشمل أيضاً رصف أكثر من 30 شارع ترابي، حيث تم الانتهاء من 35 شارعاً، وجار العمل في 15 شارع آخر بمدينة بني سويف العاصمة، فيما يجرى العمل في 3 شوارع رئيسية بمدينة سمسطا، وتم الانتهاء من شارعين بمدينة ناصر، ويجرى العمل في شارعين رئيسيين بمدينة الفشن يبلغ طول أحدهما أكثر من 3 كم.

ورافق المحافظ خلال الزيارة النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق و النقل، وناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا وبعض التنفيذيين