محافظ المنيا يصدر حركة محليات محدودة لرفع كفاءة الجهاز التنفيذي

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حركة تغييرات لعدد من قيادات المحليات، وذلك لضخ دماء جديدة وقيادات محلية تناسب المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتحقيقاً للصالح العام وحسن سير العمل، ورفع كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرا.

تصعيد عدد من رؤساء الوحدات القروية وموظفي المحليات

شملت حركة المحليات، تكليف عماد حسن عبد العزيز، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، كما تضمنت الحركة تصعيد عدد من رؤساء الوحدات القروية وموظفي الوحدات المحلية إلى نواب رؤساء المراكز والمدن، كما تم تكليف عدد 7 موظفين لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة، كما تضمنت الحركة نقل 9 نواب لرؤساء المراكز قائمين بالعمل بالوحدات المحلية إلى نواب بالعمل بوحدات محلية أخرى، وكذلك نقل 5 رؤساء وحدات قروية إلى رؤساء وحدات قروية أخرى.

تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير

أكد المحافظ، أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين، مشددا على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله.

وكان وزير التنمية المحلية أصدر في وقت سابق قرارا بتعيين اللواء تامر سعيد سكرتيرا عاما للمنيا، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير مساعدا للمحافظة.