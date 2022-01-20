محافظ المنيا يطلق مبادرة «رزقك في أرضك» للحفاظ على الأرض الزراعية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الخميس، إطلاق مبادرة «رزقك في أرضك»، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الوعي لدى المواطنين بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، وبالتزامن مع بدء الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته المحافظة اليوم، لبدء تدشين فعاليات المبادرة، التي سيشارك فيها عدد من الجهات المعنية، حيث سيتم عقد سلسلة من الندوات واللقاءات مع المواطنين في نطاق الوحدات القروية وكذلك تنظيم أنشطة توعوية في المدارس.

شهد فعاليات اللقاء، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، العقيد أحمد الشيمي ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد عمران ممثل وزارة التخطيط، وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ووليد الحيني مدير مركز الإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة وعدد من المزارعين بقرى المحافظة.

«القاضي» يناشد الأهالي بالحفاظ على الأراضي ويشدد على منع التعديات

قال المحافظ، إن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية تعد من واحدة من أخطر المشاكل التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وخاصة بعد 25 يناير 2011، حيث زادت بشكل ملموس وأثرت على الإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي المصري بدرجة كبيـرة، وخاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة الطلب على المساكن مـن ناحيـة وعـدم وجـود أراضي للبناء عليها بعيدًا عن الرقعة الزراعية من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن الرقعة الزراعية تمثل ثروة حقيقية لا يمكن التفريط فيها أو السماح بالتعدي عليها، خاصة مع ارتفاع تكاليف استصلاح أراضي جديدة وتهيئتها للزراعة وتجهيزها بشبكات ري حديثة وصولاً إلى مراحل الإنتاج.

وأكد المحافظ خلال كلمته على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الحفاظ على الرقعة الزراعية القائمة والعمل على زيادتها من خلال تدشين مشروعات جديدة تضيف إلى رصيد القطاع الزراعي وتسهم في زيادة معدلات الإنتاج، بما يتفق مع إستراتيجية التنمية المستدامة في القطاع الزراعي 2030، والتي تسعى من خلالها مصر إلى تحقيق معدلات أكبر من الأمن الغذائي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي في أهم السلع والمنتجات الزراعية.

وأصدر المحافظ، توجيهاته للأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وناشد «القاضي» في كلمته جميع الأهالي في القرى والنجوع بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسي للغذاء.

كما قدم المحافظ الشكر لجميع الجهات المشاركة في المبادرة، داعيهم جميعا للنزول إلى أهالينا في الوحدات المحلية القروية والعزب والنجوع للتوعية بخطورة تلك القضية وتأثيرها السلبي الكبير على اقتصاد بلادنا ومستقبل أبنائنا.

وحدة المتغيرات المكانية رصدت 1866 مخالفة

وقدم دكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ عرضا توضيحيا حول وحدة المتغيرات المكانية، التي تم إنشاؤها بقرار من محافظ المنيا في يونيو 2020 وتحت إشراف السيد نائب المحافظ، والدور الذي تقوم به الوحدة في رصد حالات التعدي بالقرى والمراكز.

وأعلن نائب المحافظ أن هناك 4 مراكز بهم أكبر نسبة تعديات وستقوم المبادرة بتكثيف التوعية بقرى تلك المراكز من خلال التنسيق بين جميع الجهات المشاركة في المبادرة وتضم المراكز كل من المنيا، سمالوط، بني مزار ومغاغة.

وأضاف «أبو زيد» أن وحدة المتغيرات المكانية رصدت 1866 مخالفة خلال الفترة من إبريل 2020 حتى 19 يناير الجاري.

واستمع المحافظ إلى عدد من التعليقات من المزارعين وكذلك الجهات المشاركة في المبادرة، موجها بتقديم كافة أوجه الدعم وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح المبادرة ووصولها إلى جميع أهالينا في القرى حيث تشكل قضية «الوعي» تحديا كبيرا في مواجهة هذا الملف والتعامل معه.