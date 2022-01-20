نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى التأمين ومركز اللقاح بمحطة القطارات

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي، ومتابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

توافر كافة المستلزمات والأدوية.. وانتظام حضور الأطقم

من جانبه، تابع نائب محافظ المنيا، بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سعد، مدير عام فرع التأمين الصحي بالمنيا، الحالة العامة داخل مستشفى التأمين الصحي، إذ اطمئن على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى متابعة وتفقد منظومة خزانات وشبكات الأكسجين بالمستشفى.

وتفقد نائب المحافظ، خلال جولته، أقسام العزل بالمستشفي، للاطمئنان على المرضى، وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معربا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل.

إتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لسرعة تلقي اللقاح

أكد نائب المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع الموقف الصحي بالمحافظة أولا بأول، مناشدا المرضى بتقديم التوعية لأهاليهم، عقب عودتهم سالمين لمنازلهم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والاحترازية، وسرعة تلقي اللقاح.

وفى سياق متصل، تفقد نائب المحافظ مركز تلقى لقاح كورونا بمحطة القطارات، لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات والتيسير على المواطنين، والذي يأتي ضمن حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للتوسع في تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدي للجائحة، خاصة بالأماكن العامة التي تشهد ترددا كثيفا من المواطنين.