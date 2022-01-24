تفاصيل وحدة المرور الإلكترونية في 6 أكتوبر.. تخدم جميع المحافظات

في إطار تسهيل التعاملات المرورية على جميع المواطنين، افتتحت الإدارة العامة للمرور ثاني وحدة مرور إلكترونية بمدينة 6 أكتوبر، والذي يستطيع أي مواطن من خلالها الحصول على عدد كبير من الخدمات المرورية بشكل بسيط وسريع ودون أي عوائق، وتقع الوحدة في مستوى جراج مول «داندي ميجا».

خدمات الوحدة المرورية الجديدة

- الفحص الفني للسيارات، طوال أيام الأسبوع من 10 صباحا وحتى 10 مساء، ذلك للتيسير على المواطنين.

- يتم تقديم الأوراق والحصول على الترخيص الكامل وليس الترخيص لأول مرة فقط.

- يتم من خلالها تجديد رخصة السيارات الملاكي.

- الوحدة تعمل على استخراج بدل (تالف - فاقد) للرخصة لأي محافظة على مستوى الجمهورية.

- الحصول على الملصق الإليكتروني.

- إرسال الرخصة إلى عنوان المنزل الذى أعلنه المواطن في الطلب الإلكتروني.

- خاصية طبع الرخصة في نفس الوقت، داخل الوحدة نفسها.

- دفع قيمة المخالفات المرورية وقيمة الترخيص والتامين الإجباري، عن طريق الفيزا.

- تقع الوحدة بجوار موقف النقل الجماعي الجديد وأمام المشروع القومي «المونوريل».

افتتاح الوحدة ضمن خطط تقديم خدمات اسرع للمواطنين

هذا ويأتي افتتاح هذه الوحدة الإلكترونية الجديدة، ضمن الخطة التى وضعتها إدارة المرور لنشر وحدات المرور الالكترونية، في المولات التجارية، في إطار تخفيف الزحام الشديد من جانب المواطنين على وحدات المرور التقليدية، والعمل على تقديم خدمات أسرع للمواطنين.

وكانت وزارة العدل أطلقت رابط «موقع مرور مصر»، الذي يتيح الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية، وسدادها إلكترونيا، دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب المرور، في إطار التوجه الحكومي بدعم التحول الرقمي، وميكنة أجهزة الدولة للتسهيل على المواطنين.