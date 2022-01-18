الطقس السيئ يربك حركة المرور بالغربية.. ولجان في الشوارع لخدمة المواطنين

شهدت شوارع وميادين مراكز ومدن محافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرار التقلبات الجوية وسوء الأحوال المناخية، نظرا للشيوع الضباب والغيوم، وهبوب الرياح.

استمرار الطقس السيئ وهبوب رياح محملة بالأتربة

وتسبب هبوب الرياح والعواصف وتكون الشبورة المائية في الغربية، في تعطل حركة النقل والمواصلات بين مراكز «زفتى - سمنود»، و«المحلة - قطور»، و«طنطا - المحلة»، و«سمنود - زفتى»، و«بسيون - قطور»، و«كفرالزيات - بسيون»، و«طنطا - السنطة».

أمن الغربية يدفع بلجان مرورية للتأمين أرواح المواطنين

وأصدر اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، توجيهاته لمساعديه بالدفع بالطواقم المرورية والأمنية الثابتة والمتنقلة، لمتابعة انتظام سير حركة النقل والمواصلات بالطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، ومتابعة الحالة المرورية بين مراكز ومدن «طنطا - كفرالشيخ»، و«المحلة - كفرالشيخ»، لتأمين حياة المواطنين أثناء فترة موجه الطقس السيئ والأحوال الجوية.

وكلف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، رؤساء مجالس المدن والأحياء بأهمية التعاون مع قيادات وكوادر شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء والتليفونات تزامنا مع موجه الطقس السيئ، وهطول الأمطار الغزيرة.

تخصيص 494 سيارة ومعدات لكسح وشفط مياه الأمطار

وطالب رحمي بتخصيص 494 سيارة ومعدات لكسح وشفط مياه الأمطار المحتملة بالميادين والدفع بفرق فنية للصيانة البلاعات، والتأكد من سلامتها بكافة الأنفاق على رأسها الدلجمون وستوته والكوبري السفلي، بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة الكبرى.

محافظ الغربية يوصي بتفعيل غرف العمليات والطوارئ

كما شدد محافظ الغربية،على ضرورة تفعيل غرف العمليات والطوارئ؛ لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين، خلال فترة الأحوال الجوية والطقس السيئ.