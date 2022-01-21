خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022.. برقم اللوحة والرقم القومي

الاستعلام عن مخالفات المرور من الأمور التي يزداد عليها البحث بشكل يومي على المحرك العالمي «جوجل»، لمعرفة المخالفات التي سُجلت على المركبة وقيمتها، ومعرفة إجمالي قيمة المخالفات وتسديدها، وتقديم تظلم في حالة حدوث خطأ ما غير مقصود.

الاستعلام عن مخالفات المرور

وتتيح النيابات العامة بالتعاون مع إدارة المرور، للمواطنين إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور، بعدة طرق، حتى يتمكن المواطن من اختيار الطريقة التي تناسبه، وهي كالآتي:

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة: وفيها يعتمد على بيانات المركبة لمعرفة قيمة المخالفات عليها.

الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة: ويفضل في هذه الحالة المواطن استخدام بيانات رخصة صاحب المركبة لمعرفة قيمة المخالفات، مع العلم أن تلك الخدمة متاحة فقط للرخص المطورة التي تحتوى على الرقم القومي للمواطن

الاستعلام عن مخالفات دراجة نارية: النوع الثالث من الاستعلام عن مخالفات المرور هو عن الدرجات النارية.

وفي هذا السياق، يرصد موقع بوابة «الوطن» طرق الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الموقع الرسمي للنيابات المرور، من خلال اتباع الآتي:

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

يبحث الكثيرون من المواطنين عن الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، من خلال اتباع الآتي:

- الدخول على موقع نيابات المرور، اختيار خدمات نيابات المرور.

- بعد ذلك ييتم اختيار أيقونة الاستعلامات

- سيطلب بعدها تحديد هل البحث عن مخالفات رخصة المركبة أم رخصة القيادة

- يتم اختيار الاستعلام مخالفات رخص المركبات

- بعد ذلك، يتم ادخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة، ويمكن اختيار الأرقام فقط أو الأرقام والأحرف.

- ستظهر بعد ذلك، بيانات رخصة المركبة، واجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي 2022

ويتيح الموقع أيضا الاستعلام عن مخالفات المرور وتحديدًا «مخالفات رخص القيادة» باستخدام رقم الرخصة المطورة التي تحتوى على الرقم القومي للمواطن، لكن لا يمكن الاستعلام عن المخالفات بالرقم القومي بشكل مباشر.

الدخول على موقع نيابات المرور، واختيار الاستعلامات

ثم اختيار مخالفات رخص القيادة.

يتم بعدها ادخال رقم الرخصة، نوع الترخيص، المحافظة، وحدة الترخيص.

وأخيرًا الضغط على الاستعلام.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 دراجة نارية

المخالفات المرور أيضا تشمل الدرجات النارية، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور العام الماضي للدرجات النارية من خلال الآتي:

الدخول على موقع النيابات العامة، خدمات نيابات المرور.

الضغط على استعلامات.

اختيار بعد استعلام عن مخالفات رخصة المركبات.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات الدراجة النارية عبر رقم اللوحة، أرقام فقط أو أرقام وحروف.

بعد الاستعلام عن مخالفات المرور يكون أمام المواطن خيارين الأول وهي دفع قيمة الغرامات، أو يمكنه التقدم بتظلم وهو متاح الكترونيًا عبر نفس الموقع.