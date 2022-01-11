«السوزوكي» تتصدر قائمة السيارات الأكثر ترخيصا في «المرور» خلال ديسمبر

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، وأحد موزعي السيارات في القاهرة الكبرى، إنّ سوق السيارات الاقتصادية، شهد زيادة في عدد السيارات المرخصة «اليابانية والكورية والصينية»، خلال شهر ديسمبر وفقا لبيانات إدارات المرور بوزارة الداخلية.

وأوضح عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، أنّ العلامة التجارية سوزوكي تصدرت قوائم تراخيص السيارات في محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2021 وفقا لبيانات المرور، حيث تم ترخيص 1873 سيارة بمختلف وحدات المرور.

السيارات الملاكي الأكثر ترخيصا

وأضاف أنّ عدد السيارات الملاكي التي تم ترخيصها في إدارات المرور بلغ 20 ألف سيارة من مختلف أنواع السيارات خلال ديسمبر الماضي، مؤكدا أنّ العلامة التجارية هيونداي سجلت المركز الثاني متغلبة على العلامة التجارية الصينية «أم جي»، بترخيص 1783 سيارة وجاءت في المركز الثالث سيارات العلامة التجارية اليابانية «نيسان»، بترخيص 1638 سيارة.

أسعار ومواصفات السيارة «سوزوكي سياز 2022»

تعتبر السيارة سوزوكي من السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين، فضلا عن سعرها المناسب،وهي من فئة السيارات الملاكي السيدان، وتأتي بفئة واحدة داخل السوق المحلي بسعر يصل إلى 265 ألف جنيه، و تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 حصان، وعزم دوران يصل إلى 138 نيوتن/ متر.

والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتأتي السيارة بأبعاد (4490 ملم طول، 1730 ملم عرض، 1485 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات 2650 ملم، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 495 لتر، وسعة خزان الوقود 42 لتر، كما تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12 ثانية، و تبلغ سرعة السيارة القصوى 180 كيلومتر/ ساعة.