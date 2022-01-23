والد شهيد شرطة: «أشعر بالفخر.. وإحنا خدامين الشعب المصري» (فيديو)

قال والد الشهيد المجند أيمن الحاج إبراهيم، إنه يحمد الله على استشهاد ابنه في سبيل الله، مدافعا عن وطنه، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربته للإرهاب والدفاع عن الوطن، «أشكر الرئيس السيسي أنه مش هيسيب الإرهاب يقتلنا».

وزارة الداخلية تقف بجانب أسر الشهداء

وتابع والد الشهيد المجند أيمن الحاج إبراهيم، خلال لقائه على شاشة القناة الأولى المصرية، عقب فعاليات احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70، بمقر أكاديمية الشرطة، أنه تلقى نبأ استشهاد نجله في سيناء في يوم 25/3/2021، وحينها شعر بالفخر، لأن ابنه توفى مدافعًا عن وطنه مصر وشعبها قائلًا «إحنا خدامين الشعب المصري».

وتقدم والد الشهيد بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولوزارة الداخلية لوقوفهم بجانبة بعد وفاة ابنه، مؤكدًا على أن وزارة الداخلية تقدم له كل الواجبات والدعم، «بشكرهم على إحساسهم بأهالي الشهداء، وبشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بتكريم أسر الشهداء ورعايتهم».

مصر تقاتل لحقوق الشهداء

وأشار والد الشهيد المجند أيمن الحاج إبراهيم، إلى أنه أثناء تكريمه يشعر بالفخر باستشهاد ابنه لأجل أمن واستقرار الوطن، قائلًا: «أروحنا كلنا فداءا للوطن».

وعبر والد الشهيد المجند أيمن الحاج إبراهيم، عن مشاعره وسعادته خلال متابعته لأخبار مكافحة الإرهاب وشعوره بالفخر، لأنه يشعر أن مصر تقاتل من أجل حق كل مجند شهيد استشهد لأجل وطنه.

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسماء شهداء الشرطة أوسمة الجمهورية والاستحقاق، إذ منح وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة لاسم الشهيد العقيد أحمد جابر أحمد نصار، واسم الشهيد مقدم عبدالرحمن عادل عبده.

كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الخامسة لاسم الشهيد مساعد شرطة ثالث عبدالمحسن المنشاوي عبدالعزيز، واسم الشهيد مجند أيمن الحاج إبراهيم أبو نصار.