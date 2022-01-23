الرئيس السيسي يصدق على إحالة «سيدة المحكمة» للمعاش

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار جمهوري بشأن إحالة السيدة نهي الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش، مع إضافة مدة خدمة استثنائية قدرها 8 سنوات لخدمتها.

موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية

يأتي ذلك بناءً على موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 6 سبتمبر 2020، وبناءً على ما عرضه المستشار عمر مروان، وزير العدل على رئيس الجمهورية.

قرار جمهوري

حمل القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2022، وصدر برئاسة الجمهورية أمس السبت الموافق 22 يناير 2022، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر أ، الذي أفصحت عنه المطابع الأميرية اليوم.

يذكر أنّ السيدة نهى الإمام، معروفة إعلاميا باسم «سيدة المحكمة».