مفاجأة.. تورط فيلم «أصحاب ولا أعز» مع مشروع ليلي الداعم للمثلية الجنسية

ما زال فيلم «أصحاب ولا أعز» يواصل إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحه عبر إحدي المنصات الالكترونية، حيث وجهت الاتهامات لصناع الفيلم بالترويج للمثلية الجنسية وفقاً لأحداثه.

تورط أصحاب ولا أعز مع مشروع ليلي

ولكن كانت المفاجأة الكبرى هى تورط فيلم أصحاب ولا أعز مع الباند الشهير مشروع ليلي الداعم بشكل واضح وصريح للمثلية الجنسية ، حيث كشف كارل جرجس وهو أحد أعضاء الباند عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام عن أن الفيلم تم تصويره فى منزله .

حيث نشر جرجس صور من منزله والديكور الذي تم استخدامه فى فيلم أصحاب ولا أعز وعلق عليها قائلا " شقتي موجودة فى أول فيلم انتاج عربي لنتفيليكس النسخة العربية من الفيلم الايطالي perfect strangers ، الفيلم معروض فى 190 دولة ، وبشاركم بعض المشاهد "، وذلك في إشارة منه إلي فيلم «أصحاب.. ولا أعز» الذي يُعد أولي إنتاجات نتفليكس في السينما العربية.

يذكر أن باند مشروع ليلي أعلن بشكل واضح فى أكثر من حفله غنائية له دعمه للمثليين جنسيا ورفعوا الأعلام الخاصة بهم وهذا جاء تزامنا مع الاتهامات الشديدة التى وجهت لصناع فيلم أصحاب ولا أعز بدعمهم للمثلية الجنسية .

تفاصيل فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز تم طرحه منذ عدة أيام عبر المنصة الالكترونية الشهيرة نتفيليكس وهو بطولة مني زكى واياد نصار ونادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز وديامان أبو عبود وفؤاد يمين وعدد أخر من الفنانين .

يذكر أن المحامي أيمن محفوظ تقدم ببلاغ للنائب العام صباح اليوم ضد صناع فيلم أصحاب ولا أعز يتهمهم فيه بالتحريض على الدولة .