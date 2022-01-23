إلهام شاهين تدافع عن «أصحاب ولا أعز»: «المثليين خلقة ربنا»

دافعت الممثلة إلهام شاهين عن فيلم أصحاب ولا أعز وأبطاله، معبرة عن إعجابها به، وهو الفيلم الذي أثار الجدل على مدار الأيام الماضية، بسبب تناوله لعدد من الموضوعات الشائكة في الوطن العربي من بينها الخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي، وهو ما أدى إلى موجة هجوم على الفيلم المعروض على منصة «نتفليكس» العالمية وأبطاله.

منى زكي ممثلة رائعة

وأشادت إلهام شاهين أداء منى زكي في الفيلم، «منى ممثلة رائعة وقدمت دورًا فنيًا من أهم أدوارها»، وتابعت ​في تصريحاتها لـ«الوطن»: «الفيلم رائع بكل المقاييس، وليس به ما قد يخدش حياء أي شخص من المعقدين الذين يريدون سينما ترفع شعار (ممنوع اللمس)، والأمر يقتصر على جرأة في الحوار، وبالمناسبة الحوار واقعي وقد يدور بالفعل بين أي مجموعة من الأصدقاء، لا أعرف أين المشكلة؟».

مهاجمو الفيلم لم يشاهدوه من الأساس

وأضافت أنَّ الفيلم تناول شخصية رجل مثلي يخشى الكشف عن ميوله لأصدقاءه، وهو أيضًا أمر حقيقي، متابعة «بالتأكيد هناك أشخاص مثليين في الحياة حولنا، فما العيب والمانع في تجسيد ذلك على الشاشة، الأمر حرية شخصية، وبخلاف أننا لا نرَ ذلك على الشاشة ولكن نسمعه في حوار بين الأبطال، فلا يوجد أي مشاهد خادشة»، متابعة:«أعتبر المثلية خلقة ربنا، الله خلقهم هكذا، هناك فتيتات عليهن إجراء جراحة للتحول إلى رجال، أو العكس، لأنَّهم ولدوا بهذه الخلقة».

انتقاد الفيلم «هجوم لمجرد الهجوم»

وعن حالة الهجوم الواسعة على الفيلم، أوضحت إلهام شاهين، أن أغلب المهاجمين قد لا يكونوا شاهدوا الفيلم من الأساس، ولكنهم ينساقون خلف الانتقادات ليكون «الهجوم لمجرد الهجوم»، على حد تعبيرها، قائلة: «الفيلم لم يُعرض في السينما ولا القنوات المصرية، ولكنه معروض على منصة عالمية وبالتالي يعامل معاملة الفيلم الأجنبي»، متساءلة: «هل المشترك في المنصة الإلكترونية لم يشاهد نوعية ومحتوى الأفلام الأخرى المعروضة على نفس المنصة؟».