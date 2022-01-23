يبحث الجمهور عن موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل أنا وهي لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم، بعد النجاح الذي حققه الثنائي على مدار الحلقات الماضية، حيث يدور المسلسل في إطار من الكوميديا جمعت بين الثنائي.

موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل أنا وهي لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم

وتعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل وهي الحلقة الـ 18 غداً الاثنين على قناة Cbc، الساعة الثامنة مساءًا، ويعاد عرض الحلقة الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثانية عشر ظهرًا، كما يتم عرض الحلقة الساعة الحادية عشر مساءًا على شاشة قناة cbc drama.

حيث أن المسلسل يتكون من 18 حلقة فقط، كما أعلنت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها انستجرام.

تفاصيل الحلقة الـ 16 من مسلسل أنا وهي

وشهدت الحلقة الـ 16 من المسلسل، اعتراف سليم الذي يجسد دوره الفنان أحمد حاتم بحبه لـ هند التي تجسد دورها الفنانة هنا الزاهد، وطلب منها أن يتزوجها، ولكنها رفضت وأخبرته أنها لا تفكر في الارتباط وأن تركيزها على التمثيل، وقرر سليم أن يذهب إلى ملهي ليلي من أجل نسيان هند.

يفاجئ سليم بـ هند تنزل من سيارة ممثل مشهور منتصف الليل، لتظهر غيرته عليها، ويطلب منها أن لا تفعل ذلك مجدداً، بعد ما تغيير من أجلها، وتحولت كل تصرفاته إلى تصرفاتها، وهو ما دفع هند لان تتجدد مشاعرها تجاهه من جديد.

وحقق مسلسل أنا وهي نجاحًا كبيرًا وصدى واسعًا منذ بداية عرضه، وينتظر الجمهور عرض الحلقة الأخيرة، ومن المقرر عرض الحلقة قبل الأخيرة الليلة الأحد على قناة CBC.

أبطال مسلسل أنا وهي

مسلسل أنا وهي من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، ميرهان حسين، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.