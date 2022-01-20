قصة مشهد مبكي كتبه أحمد حاتم في مسلسل «أنا وهي».. حوار مليان أحاسيس

كشف الفنان أحمد حاتم، تفاصيل مساهمتة بكتابة أحد المشاهد في أحداث مسلسل «أنا وهي»، الذي يعرض حاليا على قناة «cbc»، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا مع بطلة العمل هنا الزاهد.

مشهد من تأليف أحمد حاتم

نشر أحمد حاتم، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، نص المشهد الذي جمع بينه وبين هنا الزاهد، الذي كتب حواره بنفسه، إذ بدأ بحديثه إليها، قائلا: «أنا عايز أشوفك، عايز أتكلم معاكي، طب ممكن تفتحي وتسبيني أتكلم ومترديش عليا، طب افتحي واقفلي الباب في وشي، زي مابتعملي على طول، طب أنا عايز أحكيلك أنا اكتشفت إيه».

وواصل: «أنا اكتشفت أني أنا كنت بفكر فيكي في كل لحظة، بس أنا ماكنتش فاهم إيه ده، أو كنت بتعامل على أساس ده جزء من العلاج، أنا مجبر عليه، بس هو في الآخر محدش فينا بيجبر على حاجة، كل واحد فينا بيعمل اللي بيحبه، واللي على هواه، حتى لو ماكنتش عارف ده».

واستكمل نص الحوار: «عارفة يا هند، أنا لما طلقتك حسيت أني طلقتك بجد، أنا ماكنتش مقتنع أن أنا ممكن أتعالج أو أتغير، لا كنت مقتنع أن أنا عشان أتعالج أو أتغير، محتاج أتعرض لصدمة، وأنتى كنتي أحلى صدمة في حياتي، أنا مش غبي يا هند، أنا كنت واخد بالي من كل حاجة، بس كنت خايف أصدق، ردي بقى.. طب على فكرة بقى أنتى خيالك باين على الباب من أول ماجيت».

شكر لمؤلف مسلسل «أنا وهي»

علق أحمد حاتم، على المشهد الذي كتب نص حواره، قائلا: «المشهد الوحيد اللي طلبت من مصطفى حمدي مؤلف المسلسل أنى أكتبه، دى فرصة أشكر فيها مصطفى على المسلسل ده، وعلى الفكرة والحوار السهل والذكي، اللي بيساعد الممثل أنه يكون طبيعي ومختلف، شكرا يا مصطفى ويا رب تبدأ تكتب اللي في بالي»

يشار إلى مسلسل «أنا وهي» من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، ميرهان حسين، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، ويعرض يوميًا على شاشة قناة «cbc» من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً.