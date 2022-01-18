ملخص الحلقة الـ13 من مسلسل «أنا وهي».. طلاق هند وسليم

حازت الحلقة الـ13 من مسلسل «أنا وهي»، على العديد من إشادات الجمهور، بعد تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة بعد طلاق هند وسليم وتصاعد الأحداث بينهما.

ملخص الحلقة الـ13 من أنا وهي

وشهدت الحلقة الـ13 من مسلسل أنا وهي اعتراف هند، التي تجسد شخصيتها الفنانة هنا الزاهد، بحبها لسليم «أحمد حاتم»، كما نصحها دكتور شيرين «أشرف عبد الباقي»، أن تحارب من أجله، وهذا ما فعلته خلال أحداث الحلقة، ولكنها تراجعت عن ذلك عندما سمعت الحوار الذي دار بين طبيبهما النفسي الدكتور شيرين وسليم، الذي أخبره أنه لا يحبها، لتوافق بعدها على الطلاق.

وبعد طلاقهما رفضت «هند» الشيك الذي أعطاه لها سليم لتسدد ديونها، فذهب بنفسه ودفع الدين عنها، وعند مواجهة سليم لـ«هايدي» بعد طلاقه من هند، أخبرته أنها لا تعترف بالحب وأن العلاقات بالنسبة لها عبارة عن مكسب وخسارة، وهذا ما صدمه.

أبطال مسلسل أنا وهي

حقق مسلسل أنا وهي نجاحًا كبيرًا وصدى واسعًا منذ بداية عرضه، وهو من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، ميرهان حسين، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

مواعيد عرض مسلسل أنا وهي

يذكر أن مسلسل أنا وهي يعرض يوميًا على شاشة قناة cbc من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءًا، ويعاد عرض الحلقة الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثانية عشر ظهرًا، كما يتم عرض الحلقة الساعة الحادية عشر مساءًا على شاشة قناة cbc drama.

هنا الزاهد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

وكانت هنا الزاهد أعلنت في وقت سابق تعافيها من فيروس كورونا المستجد، بعد 10 أيام من إعلانها إصابتها بالفيروس هي وزوجها الفنان أحمد فهمي، ونشرت عبر حسابها على «انستجرام»، قائلة: «الحمد لله سلبي كورونا».