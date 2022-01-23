إصابة نجل عبدالرحمن أبو زهرة بكورونا: «بقالي سنتين منتظر اليوم ده»

أعلن الفنان أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ يعاني من ارتفاع شديد في درجة وصلت لـ40 درجة، وذلك وفقًا لما كشفه في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بعد أيام من تماثل والده للشفاء من الإصابة بالفيروس التاجي.

وقال أحمد أبو زهرة: «بقالي سنتين منتظر اليوم ده.. لا وأنا اللي كنت راجع على فيينا علشان اخد التطعيم، قمت واخد الكورونا نفسها، بس للأسف متخيلتش الحرارة توصل للدرجة دي».

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

ودخل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة إلى أحد مستشفيات العزل في يناير الجاري بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، حتى أن عائلته أخفت عنه خبر الإصابة، ولكن تدهورت حالته الصحية بصورة غير مستقرة بسبب تداعيات الفيروس التاجي، خاصة بعد معرفته بخبر الإصابة.

وكشف نجله في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّ والده يعاني من مشاكل في التنفس وانخفاض معدل الأكسجين مما دفع الأطباء إلى تغيير «كورس» العلاج الذي كان يتبعه، وبدأت حالته في التحسن بشكل ملحوظ، وغادر المستشفى بعد تجاوز مرحلة الخطر بعد انتظام التنفس ونسبة الأكسجين، في 14 يناير الجاري، ليستكمل مرحلة العلاج في المنزل.

وقال أحمد أبو زهرة في تصريحات سابقة لـ«الوطن» بتاريخ 18 يناير، إنَّ والده تماثل للشفاء تماما واختفت جميع الأعراض تماما، ولكنه سيجري مسحة طبية بعد انتهاء فترة العلاج كاملة.

من هو الفنان أحمد أبو زهرة؟

والموسيقار أحمد أبو زهرة يشغل منصب المستشار الفني لأوبرا العاصمة الإدارية، وتخرج من كونسرفاتوار القاهرة، ثم استكمل دراسته الفنية لآلة البيانو في ألمانيا، وله عدد المؤلفات الموسيقية، وذلك بخلاف عدد من الدبلومات الفنية في مجال الموسيقى.