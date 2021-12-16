أحمد أبو زهرة: افتتاح مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية سيكون حدثا عالميا

قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، المستشار الفني لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الدار ستعمل على الكثير من المجالات كاكتشاف المواهب، وهو الأمر الذي سيكون له خطة كبرى يجرى الإعداد لها حاليا، ضمن خطة تشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة، وكذا الوصول لكل المواهبة الموجودة على أرض مصر.

أبوزهرة: التشغيل التجريبي لأي مسرح حول العالم يحتاج إلى عام كامل للتجربة

وأضاف «أبو زهرة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن أغلب مباني المدينة مازالت في طور التسليم من قبل شركات البناء وتكنولوجيا المسارح، لافتا إلى أن التشغيل تجريبي لأي مسرح حول العالم يحتاج الأمر إلى عام كامل للتجربة فقط وليس التشغيل.

أبوزهرة: المعدات محتاجه أنواع كتير من الأمان قبل فتح المكان بشكل احترافي

وفند: «عملنا تشغيل تجريبي ومازالنا في طور التسليم من شركات البني، والتشغيل التجريبي في كل مسارح العالم تحتاج لسنة كاملة للتجريب وليس للتشغيل، وفيه معدات كتيرة حديثة هتحتاج لأيادى مصرية، وستدرب لضمان عوامل الأمان، لأن المعدات محتاجه أنواع كتير من الأمان قبل فتح المكان بشكل احترافي».

وأوضح المستشار الفني لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن افتتاح المدينة سيكون عالميا يليق باسم مصر الكبير كما سيليق بالمدينة الجديدة، ولم يعلن عن موعد أو تفاصيل بعد، لافتا إلى أن قاعات الموسيقي لن تستغرق وقتا في التجريب: «قاعة الموسيقي بمجرد ما يخلص البناء هنقدر نشنتغل فيها على طول، ودلوقتي بنفنش في كذا قاعة تانية».

وتابع: «المباني أجزاء منها بتتحرك، ودي حاجات لازم نتأكد من أمانها الأول على الجمهور والفنانيين».

وأكد الموسيقار أحمد أبو زهرة، أنه وبمجرد الانتهاء من كل هذا ستطلق مبادرة لاكتشاف القدرات المتعدده في مختلف أنواع الفنون كمجال الفن التشكيلي والرقص الدراما والمسرح: «عندنا في المدينة كل الإمكانيات اللي بمستوى عالمي في مكان واحد، وهنقدر نجمع وتكتشف المواهب بشكل متفرد وكبير، وجرى الانتهاء من قاعة الموسيقي والدراما والمسرح المفتوح».