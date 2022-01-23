«الصحة»: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا لـ84% بمستشفيات العزل

كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، وقالت التقارير إن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 84%، وذلك بعد إعلان الوزارة أمس خروج 1703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 342762 حتى اليوم.

وأشارت التقارير إلى أن معدلات الشفاء من فيروس كورونا في الموجة الرابعة للفيروس أعلى عن الموجات الثلاث السابقة، لافتة إلى أن اللقاحات هي العامل الأساسي في ظهور الأعراض خفيفة ومتوسطة على المواطنين وتقليل الضغط على المنظومة الصحية، وكذلك تقليل التردد على المستشفيات.

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مصر

وأوضحت التقارير أن هناك ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن متحور أوميكرون سبب في ارتفاع إصابات فيروس كورونا، مطالبة المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس بداية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.

لقاحات كورونا

وتابعت التقارير أن مصر استقبلت شحنة جديدة من لقاح كورونا فايزر اليوم بمطار القاهرة، والوزارة بصدد استقبال شحنات جديدة متتالية من لقاحات كورونا، مؤكدة حرص الوزارة على التوسع في مراكز تطعيم لقاح كورونا للوصول إلى المستهدف وهو تطعيم 70% من المواطنين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بشأن الحصول على لقاحات كورونا من خلال التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مؤكدة اللقاحات هى الأداة الناجمة من وفيات فيروس كورونا في مصر.