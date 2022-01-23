القبض على المتهمين بسرقة هاتف خالد الغندور على الطريق الدائري

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على المتهمين بسرقة الهاتف المحمول الشخصي للإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، وذلك أعلى الطريق الدائري بمصر القديمة.

تفاصيل سرقة هاتف خالد الغندور

تعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من الإعلامي خالد الغندور، يفيد بسرقة هاتفه المحمول أثناء عودته من مدينة مصر وسيره أعلى الطريق الدائري بالمعادي، وفوجئ بشخص يفتح باب سيارته ويخطف هاتفه المحمول، ثم فر هاربًا بعد أن قفز على الحاجز واستقل دراجة نارية «موتوسيكل»، برفقة شخص آخر.

تحريات الأمن ساهمت في ضبط المتهمين

وأجرت قوات الأمن التحريات والفحص وتبين، أن المتهمين هما: «م.س» ويبلغ من العمر 28 عامًا، و«أ.م» ويبلغ من العمر 25 عامًا، قاما بارتكاب الواقعة عن طريق الخطف، وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة فور مواجهتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.