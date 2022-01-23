إليسا: «منى زكي تتعرض لأسوأ حملة.. وبعدنا سنوات ضوئية عن الاحترام»

دعمت المطربة إليسا، الفنانة منى زكي، اليوم، بعد الانتقادات التي وجهت إليها بسبب مشاهدها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي عرض على شبكة نتفلكس، وشهدت أحداثه بعض المشاهد الجريئة.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «مؤسف جدا اللي عم بتشوفوه عن أصحاب ولا أعز، بعدنا بعاد كتير عن تقبل الآخر واحترام الناس هيك بنفكر وبنعالج الأمور».

وأضافت: «لازم نتستر عليها، تأخر التقبل سنوات ضوئية، تحية احترام عظيمة لكل أبطال الفيلم، وخاصة القديرة منى زكي اللي عم تتعرض لأسوأ حملة .. كل الحب».

انتقادات لـ«منى زكي» بسبب أصحاب ولا أعز

وتعرضت الفنانة منى زكي لسيل من الانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي بسبب مشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز، الذي تناول قضية المثلية الجنسية، وتضمن بعض الألفاظ الخارجة.

وانقسم الجمهور والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعى إلى صفين؛ أحدهم يرى أن الفيلم تضمن الكثير من الجرأة، والآخر دعم الفكرة.

أصحاب ولا أعز مأخوذ عن فيلم إيطالي

«أصحاب ولا أعز»، النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير Perfect Stranger، وتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء القدامى الذين يجتمعون بعد فترة طويلة من الغياب، ويقررون الدخول في لعبة تتضمن مشاركة جميع رسائلهم والمكالمات الهاتفية الواردة عبر هواتفهم مع الجميع؛ لتضع اللعبة حياتهم وصداقتهم على المحك.

الفيلم من بطولة الفنانة منى زكي، وإياد نصار، بجانب مشاركة متميزة من نادين لبكي، وعادل كرم، ودايموند عبود وجورج خباز.