كارول سماحة تشيد بـ«أصحاب ولا أعز»: تعجبني الأعمال التي تكشف المستور

عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن إعجابها بفيلم «أصحاب ولا أعز»، وسط موجات عاتية من الهجوم طالت الفيلم خلال اليومين الماضيين بعد طرحه على منصة «نتفليكس»، وشددت على إعجابها بالفنانة منى زكي، والدور الذي قدمته خلال الأحداث، قائلة: «تحية خاصة للمبدعة منى زكي».

كارول سماحة عن فيلم «أصحاب ولا أعز»: يكشف المستور ويكسر التابوهات

وقالت الفنانة كارول سماحة في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»: «أعجبتني كثيرا النسخة العربية لفيلم أصحاب ولا أعز، أداء رائع لجميع الممثلين السيناريو والإخراج متقن، تحية خاصة للمبدعة منى زكي».

وأضافت: «تعجبني دائما الأعمال الواقعية التي تكشف المستور، وتكسر التابوهات، وتظهر الحقائق كما هي.. استمروا».

ولم تكن كارول سماحة هي الفنانة الوحيدة التي أبدت إعجابها بالفيلم، وأشادت بأداء الفنانة منى زكي، فسبقتها إلهام شاهين التي قالت في تصريحات لـ «الوطن»، إن منى قدمت واحدًا من أهم أدوارها السينمائية في «أصحاب ولا أعز»، بينما وصفت الفيلم بالـ«رائع بكل المقاييس»، فيما نشرت الفنانة هند صبري تهنئة لمنى زكي وفريق عمل الفيلم.

تحركات قضائية ضد صناع فيلم «أصحاب ولا أعز»

وآثار الدور الذي قدمته منى زكي موجات عاتية من الهجوم عليها وعلى صناع الفيلم، إذ وصل الأمر إلى تحركات قضائية ضد صناعه والمنصة العالمية التي قامت بعرضه، ويعتبر الفيلم هوالتجربة الإخراجية الأولى للمخرج اللبناني وسام سميرة، وهو مأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير «Perfect Strangers».

وتدور أحداث الفيلم حول 7 أصدقاء يجتمعون حول العشاء معا، ويلعبون لعبة تؤدي إلى اكتشاف أسرار خطيرة قد تؤدي إلى تدمير علاقتهم للأبد، ويتناقش على مدار ساعة ونصف عدد من القضايا الشائكة منها الخيانة الزوجية، والشذوذ الجنسي بالإضافة إلى العلاقات خارج إطار الزواج.

وشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم منى زكي، إياد نصار، نادين لبكي، جورج خباز، دياموند بو عبود، عادل كرم وفؤاد يمين.