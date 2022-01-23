رئيس حي المطرية: جار حصر 453 عقارا تمهيدا للإزالة والتعويض لعمل توسعات

قال اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية بالقاهرة، إن هناك عدة مناطق داخل نطاق الحي، يجري العمل على حصرها، تمهيدا للتعويض والإزالة، في إطار التوسعات في إقامة المحاور والشوارع لتسيير الحركة المرورية، واستعادة الوجه الحضاري والجمالي، وجعلها منطقة جذب سياحي خلال الفترة المقبلة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف رئيس الحي لـ«الوطن»، أن من بين المناطق الجاري حصرها منطقة المسلة، حيث يوجد 158 عقارا تضم نحو 603 أسرة و120 نشاطا تجاريا، ومن المقرر خلال الأيام المقبلة قيام مُقيّم عقاري بعيدا عن الحي، بتحديد سعر السكني والتجاري ومراعاة أسعار السوق، وبعد صرف تعويضات السكان ستتم الإزالة تمهيدا لتطوير منطقة المسلة، وإزالة أي عشوائيات محيطة، ومن المقرر إنشاء دائري الأوقاف ومحور الجبانات بمنطقة المسلة، ضمن خطة أعمال التطوير والتوسعات وإنشاء محاور جديدة، لافتا إلى أن اللجان المشكلة بتعليمات رئيس الحي، قامت باستلام الأوراق الخاصة بالعقارات التي سيتم إزالتها بدائري الأوقاف ومحور الجبانات بمنطقة المسلة بالمطرية، تمهيدا للمعاينة وصرف التعويضات، إضافة إلى عدة شوارع بنطاق حي المطرية ستشهد أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة وفق الخطة الاستثمارية خلال العام الجاري.

منطقة عرب الحصن

وأوضح «لبيب»، أن من ضمن المواقع التي تخضع للتطوير منطقة عرب الحصن، حيث سيتم إقامة محور الخصوص وهناك 127 عقارا سيتم إزالتها، وقيمة تعويضات السكان 55 مليون جنيه، وفى شارع التروللي جارٍ حصر 46 عقارا، وفى امتداد شارع المشروع جارٍ حصر أكثر من 100 عقار، وفى شارع ترعة الجبل يتم حصر 22 عقارا، حيث سيتم توسعة الشارع على امتداد خط مترو الأنفاق، بحيث يكون هناك شارع رئيسي من المرج حتى رمسيس، لتسيير الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات التي عانت منها تلك المناطق خلال سنوات طويلة.

مُقيّم عقاري يحدد القيمة السعرية

وأكد رئيس حي المطرية، على أن المواطنين يتم تعويضهم ماديا وفقا للأسعار التي يحددها مكتب المقيم العقاري، وتكون وفقا لأسعار السوق، وسيتم تحويل التعويض لحساب المواطن في البنك أو البريد قبل عملية الإخلاء.

وفي سياق آخر، قامت إدارة البيئة بحي المطرية بشن حملة على المكامير الخاصة بحرق الاخشاب بعرب الحصن، لمواجهة ما تسببه من أضرار على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.