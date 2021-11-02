إزالة 15 عقاراً لاستكمال كوبري «عمر المختار» في المطرية

أكد اللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية في محافظة القاهرة، أنه يجري استكمال أعمال إزالة عدد 15 عقاراً في شارع «عمر المختار»، لتعارضها مع مسار الكوبرى الجديد الذي يجري إنشاؤه في الشارع، مشيراً إلى متابعة أعمال الإزالات للعقارات، التي تم صرف التعويضات المستحقة لأصحابها على الفور، كما لفت إلى أنه تم حتى الآن إزالة 3 عقارات حتى سطح الأرض، وذلك في إطار أعمال التطوير الجارية في نطاق حي المطرية، وفتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء كوبري «عمر المختار»، للقضاء على مشكلات الزحام والتكدس المروري بالشارع .

طلاء واجهات العقارات على محور «عدلي منصور - مسطرد»

وقال رئيس حي المطرية، في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم الثلاثاء، إنه يجري طلاء واجهات العقارات المطلة على محور عدلى منصور - مسطرد، بالتنسيق مع الأهالي، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة العمل على الحفاظ على المشروعات والمكتسبات التي تشهدها محافظة القاهرة، بالقضاء على الإشغالات، والحفاظ على تطهير المنطقة، وقامت شرطة مرافق الحي وإدارة الإشغالات بتنفيذ حملة إشغالات على ميدان المطرية، وتم رفع الإشغالات في الشوارع، وتحرير محاضر للمخالفين، وإيداع الأحراز مخزن الحي.

ووجه اللواء حسام لبيب باستمرار أعمال المتابعة للأعمال الجارية بمحور «عدلي منصور»، كما تفقد منطقة المناولة التي تقوم بها شركة النظافة، ومتابعة أعمال الرصف بشارع «الفحامات»، بعد إزالة «عزبة الصفيح».

وأوضح أن الحي يبذل جهوداً كبيرةً لمتابعة ما يتم من أعمال تطوير بمنطقة «مزار شجرة مريم»، وذلك باستمرار الجولات الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمنطقة المزار، ومتابعة أعمال تطوير العيادة الشاملة بالمطرية.

حظر إقامة سوق الخميس

وشدد رئيس حي المطرية على استمرار الحملات لإزالة الإشغالات ومنع المخالفات والتعديات، وحظر إقامة سوق الخميس الأسبوعي، مع استمرار الحملات على شوارع «الحرية والعقاد وطه قنديل»، وكذلك شارع «ترعة الإسماعيلية»، لمنع إقامة أي أسواق، وللحد من أي تجمعات تعوق حركة المارة والمرور.

كما تفقد رئيس حي المطرية أعمال الرصف الجارية ضمن مشروع تطوير «درب المغاربة»، للعمل على إعادة التراث للعقارات القديمة، وتجديدها من قبل الإدارة الهندسية للقوات المسلحة.