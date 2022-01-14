رئيس حي المطرية: المنطقة ستتحول لمزار سياحي.. وجار إزالة 154 عقار

قال اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية بالقاهرة، إن المطرية ستتحول لمزار عالمي فى الفترة المقبلة، بعد إزالة العشوائيات وتطوير منطقة المسلة، لتصبح مزار سياحي على أعلى مستوى، حيث جار إزالة كل الإشغالات والعقارات المحيطة بمنطقة المسلة، تمهيدا لتطوير الموقع بشكل حضاري، وذلك ضمن خطة التطوير التى تشهدها محافظة القاهرة.

وأضاف رئيس حي المطرية، لـ«الوطن»، أن المسلة تقع فى أرض مساحتها 54 فدانا تابعة للأوقاف، وجارٍ إزالة أي مخالفات منذ فترة لانطلاق أعمال التطوير، مؤكدا على أنه يتم حصر نحو 152 عقارا بشارع المسلة، ستتم إزالتهم خلال الفترة المقبلة بعد تعويض الأسر، مشيرا إلى أنه تم حصر 77 عقارا حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصر خلال الأسبوع الجاري، وبعدها يتم إرسال كشف بأسماء الأسر المستحقة التي تقطن العقارات، ويتم مخاطبة مجلس الوزراء لإرسال مطور عقاري يحدد قيمة المتر التجاري والسكني، تمهيدا لصرف التعويضات للسكان.

منطقة الـ54 فدان

وأشار إلى أن منطقة الـ54 فدان بالمطرية ستشهد خلال الفترة المقبلة، إقامة مشروع سكني، يضم نحو 37 عمارة سكنية على أعلى مستوى، وتحمل اسم «أهالينا 4» لاستيعاب سكان العشوائيات، وتحديدًا عدد من سكان المنطقة في ظل أعمال التوسعات وتطوير بعض المواقع، لافتًا إلى أنه يتم صرف تعويضات لسكان 18 عقار بشارع عمر المختار، فى ظل توسعات الطرق والمحاور التي تتم في نطاق المطرية، لإحداث سيولة مرورية شرق القاهرة.

حصر العقارات بالمسلة

وأوضح رئيس الحي، أن أعمال المتابعة مستمرة من مسئولين حي المطرية ومحافظة القاهرة، بشأن حصر العقارات بجوار مسلة سونوسرت بمنطقة المسلة، في إطار خطط الدولة لفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور، ومواصلة أعمال حصر العقارات امتداد شارع المشروع بالمطرية، ومحيط أرض الأوقاف، لتنفيذ أعمال التوسعة لربط محور مسطرد مع محور الخصوص، بالتعاون مع الجهات المختصة.