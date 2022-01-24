التموين: صرف 95% من سلع ومقررات يناير حتى الآن

قال مصدر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية إن نسبة صرف السلع التموينية لمقررات شهر يناير 2022 بلغت حتى الآن 95% من إجمالي عدد المواطنين المستحقين للدعم التمويني والمقيدين على منظومة الدعم التموينية، والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مستحقين للدعم السلعي والخبز من خلال بطاقة التموين الذكية.

نهاية صرف تموين يناير بعد أسبوع

ونوه المصدر إلى أن الأسبوع المتبقي من شهر يناير 2022 آخر مهلة للمواطنين الذين لم يصرفوا الحصص والمقررات التموينية لهم، موضحا أن التموين يسقط عن صاحبه بمجرد حلول الشهر الذي يليه، وبمجرد حلول شهر فبراير من لم يصرف حصص تموين يناير لن يتمكن من صرفها، مرجعا السبب إلى أن ماكينة صرف التموين تقرأ حصة البطاقة للشهر الجاري فقط وليس لأي شهر مضى.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية للمواطنين من 40 ألف منفذ وبدال تمويني و6700 منفذ مشروع جمعيتي، و1300 فرع مجمع استهلاكي، وذلك لجميع المواطنين المقيدين على منظومة الدعم والحاملين للبطاقات التموينية والتي يبلغ عددها 23 مليون بطاقة تموين.

حصة المواطن من السلع الأساسية

وتصرف منافذ صرف السلع التموينية لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين مبلغ 50 جنيه في صورة دعم نقدي مشروط من خلال صرف بهم حصة الفرد من الزيت والسكر والأرز، إذ تبلغ حصة البطاقة المقيد عليها فردين على سبيل المثال على التالي: "4 أكياس من السكر، و1 كيس أرز وزن كيلو جرام، و2 زجاجة زيت".

كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية 28 سلعة تموينية مدعمة مدرجة بقائمة صرف السلع التموينية، يختار من بينها المواطن ما يرغب من سلع مدعمة غير إجبارية مثل الدقيق والمكرونة والعدس والفول وباقي قائمة السلع.