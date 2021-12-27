«ربع جنيه» هامش ربح البقال من أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2022

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هامش ربح البقال التمويني من أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2022، ربع جنيه فقط في سعر السلعة التموينية الواحدة، من بين 28 سلعة تموينية تم إدراجها على القائمة؛ لبدء صرفها للمواطنين على بطاقات التموين ضمن حصص يناير.

25 قرشا.. فارق سعر السلعة التموينية بين البائع والمستهلك

وأوضحت وزارة التموين أن العديد من السلع التموينية فارق السعر فيها بين سعر المستهلك والتاجر هو 25 قرشا، في حين يصل إلى 10 و15 قرشا في بعض السلع مثل الصلصة والشاي، وحددت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في قائمة سلع التموين لشهر يناير 2022، سعر البيع للمستهلك وسعر التاجر وهامش الربح أيضا.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2022 للتاجر والمستهلك

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم، سعر المستهلك 8.50 وسعر التاجر 8.25 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم، سعر المستهلك 8.00 وسعر التاجر 7.80 جنيه.

3. عدس مجروش 500 جم، سعر المستهلك 11.00 وسعر التاجر 10.75 جنيه.

4. فول معبأ 500 جم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.25 جنيه..

5. مسلي صناعي 800 جم، سعر المستهلك 24.00 وسعر التاجر 23.75 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم، سعر المستهلك 3.00 وسعر التاجر 2.90 جنيه.

7. صلصة طماطم 200 جم، سعر المستهلك 4.75 وسعر التاجر 4.60 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم، سعر المستهلك 5.90 وسعر التاجر 5.65 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم، سعر المستهلك 10.90 وسعر التاجر 10.65 جنيه.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم، سعر المستهلك 17.50 وسعر التاجر 17.25 جنيه.

11. مسحوق عادي يدوي 800 جم، سعر المستهلك 10.50 وسعر التاجر 10.25 جنيه.

12. صابون غسيل 135 جم، سعر المستهلك 2.25 وسعر التاجر 2.00 جنيه.

13. صابون تواليت 125 جم، سعر المستهلك 5.50 وسعر التاجر 5.25 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم، سعر المستهلك 17.00 وسعر التاجر 16.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي، سعر المستهلك 4.25 وسعر التاجر 4.00 جنيهات.

16. زيت خليط 800 مللي، سعر المستهلك 20.00 وسعر التاجر 19.75 جنيه.

17. زيت خليط 1 لتر، سعر المستهلك 25.00 وسعر التاجر 24.75 جنيه.

18. مكرونة 1 كجم، سعر المستهلك 9.00 وسعر التاجر 8.75 جنيه.

19. مكرونة 500 جم، سعر المستهلك 4.50 وسعر التاجر 4.35 جنيه.

20. دقيق ورقي معبأ 1 كجم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.40 جنيه.

21. دقيق بلاستيك معبأ 1 كجم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.40 جنيه.

22. كيس ملح طعام 200 جم، سعر المستهلك جنيه، وسعر التاجر 90 قرشا.

23. بار حلاوة طحينية سادة 40 جم، سعر المستهلك 2.00 وسعر التاجر 1.80 جنيه.

24. كيس سائل غسيل أواني، سعر المستهلك 2.00 وسعر التاجر 1.80 جنيه.

25. بسكويت يويوز فانيليا سادة 40 جم، سعر المستهلك جنيه، وسعر التاجر 95 قرشا.

26. بسكويت يويوز ويفر أنواع 48 جم، سعر المستهلك 2.00 جنيه وسعر التاجر 1.90 جنيه.

27. بسكويت تومورو أنواع 80 جم، سعر المستهلك 3.00 جنيهات، وسعر التاجر 2.85.

28. بسكويت بوو أنواع 45 جم، سعر المستهلك 3.00 وسعر التاجر 2.85 جنيه.