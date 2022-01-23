المنشآت السياحية: موجة الصقيع الحالية قللت من ذهاب المواطنين للمطاعم

قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن موجة البرد والصقيع الحالية أثرت بالسلب على نسب إقبال المواطنين على الذهاب للمطاعم السياحية.

وأضاف المصري: «انخفاض درجات الحرارة خلال شهر يناير الجاري، خاصة في ساعات الليل جعل العديد من الأسر المصرية ترفض الخروج لتناول العشاء بالمطاعم السياحية وتفضل البقاء في المنزل».

تراجع نسب الإقبال على المطاعم بسبب البرد بنحو 20%

وتابع لـ«الوطن» أن موجة البرد الحالية قللت نسب الإشغال حاليا بنسب تتراوح من 10 إلى 20% عن النسب المعتادة في نفس ذات الوقت من العام، موضحا أن متوسط إقبال المواطنين على التواجد بالمنشآت والمطاعم السياحية تتراوح حاليا ما بين 50 إلى 60%، لافتا إلى أن إقبال الزبائن على التواجد خلال أيام الخميس والجمعة والسبت أعلى من نظيرتها بقية أيام الأسبوع.

تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشار المصري إلى أن الغرفة طالبت كل المنشآت السياحية بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة حاليا، نظرا لارتفاع نسب الإصابات حاليا بمتحور «أوميكرون» أحد متحورات فيروس كورونا، لافتا إلى أن العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية لم يتحصلوا على الجرعة التعزيزية الثالثة من مصل كورونا، نظرا لأنه لم يمضِ على حصولهم على الجرعة الثانية من المصل 6 أشهر.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة طالبت كل المنشآت والمطاعم السياحية بوضع علامات أرضية داخل المنشآت لمطالبة الرواد والعملاء بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتنظيف الأيدى بانتظام، إضافة إلى وضع علامات على واجهات المحلات لمطالبة العملاء بعدم الدخول في حال ظهور أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن وضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية عند أماكن تحصيل الأموال أو أماكن التعامل مع العملاء، علاوة عن وضع علامات داخل المنشآت السياحية لتشجيع الرواد على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، إضافة إلى وضع علامات لتنظيم أعداد وطوابير العملاء تجنبا للازدحام.