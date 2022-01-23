«نقل النواب»: إنجازات مصر بمجال الطرق تجعلنا في مصاف الدول المتقدمة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات برئاسة علاء عابد طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن الحاجة الضرورية لإنشاء كوبري للربط بين مدينة طهطا غربا وقرية الخذندارية شرقا، وذلك لخدمة المواطنين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا السعدني، بشأن ضرورة منع إنشاء كوبري علوي بمنطقة المعادي التي صنفها القانون رقم 114 لسنة 2008 كمنطقة ذات طابع خاص يجب الحفاظ على نسيجها العمراني.

استعراض طلب إحاطة

واستعرضت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، بشأن عدم تعويض أهالي مدن وادي النطرون، النوبارية، برج العرب عن الأضرار التي لحقت بأراضيهم نتيجة عمل جسات مشروع القطار السريع العين السخنة/ العلمين.

وتواصل اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي، بشأن عدم استكمال رصف الطريق الرابط بين محافظة كفر الشيخ ومركز سيدي سالم بمسافة 28 كيلو متر.

إزالة عمارة متميزة

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عطية، بشأن إزالة عمارة جنائزية متميزة تعد من تراث مصر الحضاري والثقافي ضمن مشروع توسعة طريق صلاح سالم وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 33 و50 من الدستور.

وأكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة على حرص القيادة السياسية على المواطن المصري في كافة المشروعات والخدمات وأنه الهدف الرئيسي في كل المشروعات القومية لتوفير حياة كريمة.

وتابع «عابد» أن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي من مشروعات خاصة في مجال الطرق والمحاور والنقل والمواصلات كان يستغرق 20 عاما إلا أن هناك إصرارا لبناء الجمهورية الجديدة والدولة الحديثة على أسس قوية يجعل مصر في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة.

كما شدد «عابد» على أن توجيهات الرئيس الأخيرة بالعلاوة وزيادة المعاشات وتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة خمسة سنوات يحقق قفزة في مستوى المعيشة خاصة مع استمرارية زيادة الحد الأدنى للمرتبات ليقترب من 3 آلاف جنيه وهو ما ينعكس على حياة المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية.