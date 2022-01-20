مطبوعات لا تزيد عن 20 جنيها بمعرض الكتاب 2022.. ابحث عن «ثقافتك كتابك»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ينتظره محبي القراءة من مختلف الفئات، إذ يحاول الزوار دائما الحصول على أكثر كم من الكتب بأسعار مميزة، في ظل تنافس دور النشر في تقديم العروض والخصومات على أسعار الكتب، لتحقيق هدف نشر المعرفة.

ومن هذا المنطلق كان لوزارة الثقافة تجربة ناجحة، بدأت منذ العام الماضي، إذ أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مبادرة «ثقافتك كتابك»، التي لا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها.

مبادرة «ثقافتك كتابك» في معرض الكتاب

أكدت وزيرة الثقافة، في تصريحات سابقة للصحفيين، استمرار مبادرة «ثقافتك كتابك» في الدورة 53 من معرض الكتاب، إذ من المقرر أن تضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة، على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها، لحث رواد المعرض على اقتناء الكتاب وتشجيعا على الإطلاع من أجل بناء الإنسان وتوسيع مداركه.

مواعيد معرض الكتاب 2022

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوم 26 يناير الجاري، وتستمر فعالياته وأنشطته حتى يوم 7 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويبدأ المعرض في استقبال الزوار ابتداء من الخميس المقبل، الموافق 27 يناير، من العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء يوميا، عدا الجمعة من الواحدة ظهر، ويتم مد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، بعد موعد الإغلاق الأساسي.

ويعود المعرض لتقديم النشاط الثقافي بعد توقفه في الدورة الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا، وأهم ما يميز أنشطة الدورة المقبلة، العمل على أن يكون النشاط محققا لشعار المعرض، الذي يأتي تحت عنوان «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، ويتضمن النشاط عددا من الفعاليات المقدمة للطفل والفنون التشكيلية والقضايا الثقافية الراهنة واللقاءات الفكرية وغيرها.