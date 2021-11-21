الطقس في الفيوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بعدم سقوط أمطار «صور»

يشهد الطقس في الفيوم، حالة من التقلبات الجوية، منذ شروق شمس اليوم الأحد، حيث تتصارع الشمس مع الغيوم، فتارة تظهر الشمس واضحة وتدفئ أشعتها السماء، وتارة أخرى تتلبد بالغيوم متسببةً في الشعور بالبرودة، إضافة إلى وجود رياح قوية وسريعة، كما ارتفعت نسبة الرطوبة بصورة كبيرة، فيما تستبعد هيئة الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار على الفيوم مثل الأمس.

وانخفضت درجات الحرارة كثيراً مقارنة بالأيام الماضية، وشعر أهالي المحافظة بالبرودة التي ستزداد تدريجياً كلما اقترب المساء، وتزداد البرودة بصورة كبيرة ليلاً حيث تنخفض بمعدل 10 درجات.

تفاصيل الطقس في الفيوم اليوم

وعن تفاصيل الطقس في الفيوم اليوم، بلغت درجة الحرارة 20 درجة مع وجود غيوم، وسطوع لأشعة الشمس، بينما بلغت سرعة الرياح 17 كم في الساعة واتجاهها غربية جنوبية شرقية، فيما بلغت نسبة الرطوبة 43%، وتراجعت احتمالية تساقط الأمطار، حيث توقع حبراء الأرصاد تساقط الأمطار بنسبة 10% فقط.

سحب متوسطة تغطي سماء الفيوم

وغطت السحب سماء المحافظة، في الطقس اليوم في الفيوم، بنسبة 27% طبقاً لهيئة الأرصاد الجوية، وأصبحت الرؤية جيدة جداً بعدما عانى الأهالي بالأمس من انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية الشديدة التي ضربت المحافظة، ما اضطر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قراراً بغلق طريق القاهرة الفيوم الصحراوي إغلاقاً كلياً، بالإضافة إلى غلق طريق بحيرة قارون حفاظاً على الأرواح ومنعاً لوقوع الحوادث.

تغيب الطلاب عن المدارس اليوم

في سياق متصل، تغيّب عدد كبير من التلاميذ والطلاب عن المدارس اليوم، بسبب خوف أسرهم عليهم اليوم من الطقس في الفيوم، بعد موجة الطقس السيئة التي ضربت محافظة الفيوم بالأمس، خصوصاً عقب تساقط الأمطار وامتلاء الشوارع بالطين، وشوارع أخرى بالمياه، وخوف الأمهات على أبنائهن من أن يصابوا بالبرد خصوصاً في ظل وجود فيروس كورونا.