غلق ميدان الفنية بالفيوم بسبب كسر خط مياه.. وقطع الخدمة عن 5 قرى

تسبب كسر مفاجئ في خط مياه 450 مم بولي إيثيلين، ظهر اليوم الأحد، في انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة الفيوم وعدة قرى بمراكز سنورس والفيوم وتوابع تلك المناطق، إضافة إلى التسبب في تعطيل لحركة المرور وتكدس السيارات، بسبب إغلاق ميدان الفنية جزئياً، على خلفية الحفر للبدء في أعمال إصلاح الكسر، وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع تباعاً عقب الانتهاء من إصلاح الكسر، فيما طالب سكان المناطق المتأثرة بالانقطاع بالإتصال بالخط الساخن في حالة احتياجهم للمياه لإرسال سيارة مياه شرب نظيفة لهم.

أعمال مكثفة لإصلاح الكسر

وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه جار العمل على قدم وساق لإصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه قطر 450 مم بولي إيثلين بميدان الفنية بمنطقة الحادقة بالفيوم، حتى يتم إعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعاً.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأضاف محمد جمعة المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنّ المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بسبب كسر خط المياه هي قرية الزملوطي، والعامرية، والعدوة، والبيضا بنطاق مركز الفيوم، ومطرطارس وتوابعها بنطاق مركز سنورس.

خط ساخن لطلب المياه

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنّ الشركة خصصت أرقاماً للمواطنين في المناطق المتأثرة بالانقطاع لطلب المياه عبر الخط الساخن 125 من أي خط أرضي، ومن أي محمول على أرقام 01208288834، و01208288854، مُطالباً أي شخص يحتاج إلى المياه بالإتصال بالشركة، وعلى الفور سيتم إرسال سيارة مياه شرب نظيفة لقضاء حاجتهم، لحين انتهاء أعمال التصليح وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعاً.