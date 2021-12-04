قطع المياه عن قرى بالفيوم.. و«شركة المياه» تتدخل

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، إصلاح كسر مفاجئ لخط مياه 600 مم صلب بميدان الفنية بمنطقة الحادقة بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، ما أسفر عن انقطاع مياه الشرب عن قرى مركزين بالمحافظة، حيث جرى الدفع بعدد كبير من العمل والفنيين، بالإضافة إلى استخدام الحفار لسرعة الوصول إلى الخط المكسور وإصلاحه وإعادة ضخ المياه مرة أخرى للمناطق المتأثرة بالانقطاع تباعاً، فيما توفر الشركة سيارات تحمل مياه الشرب النظيفة للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

رئيس مياه الفيوم يتفقد أعمال الإصلاح

وتفقد المهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أعمال الإصلاح لخط مياه الشرب قطر 600 مم، في ميدان الفنية بمنطقة الحادقة والذي تعرض لكسر مفاجئ بحضور المهندس سامي كامل رئيس قطاع المياه، وأمر بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وكشف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحات صحفية أنّ المناطق المتأثرة بالانقطاع هي مطرطارس وتوابعها بمركز سنورس، ومناطق الزملوطي والعامرية والبيضا والعدوة بمركز الفيوم.

توفير سيارات مياه نظيفة

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّ الشركة توفر سيارات مياه نظيفة للمناطق المتأثرة بالانقطاع، موضحاً أنّه ستذهب إلى أي مكان فور طلبها من الأهالي عبر الخط الساخن للشركة.

جولة ميدانية لرئيس مياه الفيوم

على جانب آخر، نظم رئيس مياه الفيوم، جولة لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، تفقد خلالها أعمال الإنشاءات لخزان ورافع يادم غالب والذي تبلغ سعته 5 آلاف متر مكعب، بتصرف طلمبات 250 لتر في الثانية، موضحاً أنّ ذلك الخزان يهدف إلى تحسين ضغوط مياه الشرب في قرى الحجر والغرق.

كما تابع عبد الجليل، أعمال تنفيذ خط مياه الشرب عزبة الجبل، قلمشاة، الونايسة، أبو جندير بطول 27 كيلو متر.