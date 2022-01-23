تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022

تستعد وزارة المالية بدءاً من الغد، لصرف مرتبات شهر يناير 2022، فيما يعد موعد صرف المرتبات بوجه عام من أكثر ما يشغل تفكير الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، والبالغ عددهم 5 ملايين موظف، وذلك لسداد التزاماتهم ومتطلباتهم والمستحقات المالية وأحياناً المديونيات.

الغد 24 يناير.. موعد انطلاق عملية الصرف

فيما يحدد الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية في نوفمبر الماضي، مواعيد صرف مرتبات شهر يناير الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يبدأ غداً، الموافق 24 يناير 2021، ويمتد على مدار الأيام المقبلة.

24 و25 و26 و27 و28 يناير.. مواعيد صرف المرتبات

ووفقاً للكتاب الدوري، فإنَّ مواعيد صرف مرتبات العاملين بالوزارات والهيئات والإدارات والمصالح والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، تتوزع على مدار 5 أيام، تبدأ في الـ 24 وتستمر حتى 28 يناير 2022.

وتتضمن قائمة الوزارات التي سيتم صرف رواتب العاملين بها، «القوى العاملة» و«التضامن الاجتماعي» و«البترول والثروة المعدنية» و«الري والموارد المائية» و«التنمية المحلية» و«التجارة والصناعة» و«التعليم العالي والبحث العلمي» و«البيئة» و«النقل» و«الأوقاف».

ويليها صرف مرتبات العاملين بعدد من الهيئات والجهات التابعة للوزارات، والتي تشمل مجلس الوزراء والنواب، ودار الإفتاء المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والنيابة الإدارية، بجانب موظفي الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات.

فيما يتم توزيع أيام صرف رواتب العاملين بأجهزة الدولة المختلفة تنفيذاً لقواعد الوقاية وضمان السلامة لجميع المواطنين ومنع تفشي الوباء، بالحفاظ على «التباعد الاجتماعي» وتجنب التكدس والازدحام على ماكينات الصراف الآلي، ما قد يتسبب في العدوى أو الإعياء.

يجدر الإشارة إلى أنَّه بداية من الشهر الحالي ينتظر العاملين بالقطاع العام وأجهزة الدولة المختلفة زيادة سنوية في الأجور والمرتبات تم الإعلان عنها، بجانب حالة من الترقب لتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ قيمته 2400 جنيه.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بداية من شهر يناير 2022، مع التشديد على فرض عقوبات على الجهات التي لم تنفذ القرار في الموعد المحدد.