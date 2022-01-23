دينا تدعم منى زكي بعد الهجوم على «أصحاب ولا أعز»: «بحترمك وبحب أعمالك»

حرصت الفنانة دينا على توجيه رسالة دعم إلى مني زكي، وذلك بعد الهجوم التي تعرضت له الأخيرة بسبب مشاركتها في فيلم «أًصحاب ولا أعز»، الذي جرى طرحه خلال اليومين الماضيين على إحدى المنصات الإلكترونية، ورأى البعض أنه يحتوي على مشاهد جريئة.

دينا عن منى زكي: فنانة قوية ورقيقة

ونشرت «دينا» عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للفنانة مني زكي وعلقت عليها: «فنانة قوية ورقيقة وحقيقية وأدائها في كل أعمالها الناس من كتر ما بتصدقه بتندهلها باسم الشخصية، بحترمك وبحبك وبحب كل أعمالك وبقدرها».

وكان تعرض أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز» لسيل من الانتقادات بعد طرحه، بينما كان على الوجه الآخر كثير من الآراء المؤيدة للفيلم، ولأداء أبطاله، مما خلق حالة من الجدل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وأدى هذا إلى قيام أحد أعضاء مجلس النواب لطلب إحاطة بسبب وقف عرض الفيلم.

«دينا» تروج لمسلسل «نقل عام»

يذكر أن الفنانة دينا روّجت لمسلسها الجديد «نقل عام»، منذ ساعات قليلة ماضية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،و نشرت صورة لها بالحجاب وهي ترتكز على إحدى النوافذ وعلقت عليها: «يبدأ بإذن الله عرض مسلسل نقل عام يوم 29 يناير على أون تي في».

تدور أحداث المسلسل حول رجل كبير في السن يعمل موظفا في هيئة النقل العام، يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه في المنزل من المشاكل التي سيتسبب فيها أبناؤه مع زوجته ووالدته.

المسلسل بطولة ريم البارودي، محمود حميدة، هاجر الشرنوبي، دينا، هايدي رفعت، سوسن بدر، أحمد بدير، سميحة أيوب، ميرهان حسين، نور النبوي، محسن محي الدين، أحمد جمال سعيد.