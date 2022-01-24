درجات الحرارة اليوم في مصر.. موجة صقيع والحرارة تنخفض لـ«صفر مئوية»

انخفاض شديد في درجات الحرارة تعاني منه أنحاء البلاد كافة، خلال ساعات الليل، حيث تشهد البلاد طقسا شديد البرودة خلال ساعات الليل، لتصل درجة الحرارة الصغرى إلى صفر مئوية على سانت كاترين، بالإضافة إلى اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط، وأمطار متفاوتة الشدة، يشهدها طقس اليوم، فضلا عن نشاط حركة الرياح.

درجات الحرارة اليوم

وأعلنت الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 07

وادي النطرون 15 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 16 08

مطروح 15 07

السلوم 14 08

سيوة 14 04

بورسعيد 15 07

دمياط 15 07

الزقازيق 15 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 16 07

السويس 16 07

العريش 15 07

رفح 15 07

رأس سدر 17 07

نخل 14 01

نويبع 18 11

طابا 17 10

كاترين 10 00

الطور 19 10

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 19 12

مرسى علم 20 10

الفيوم 15 03

بني سويف 15 03

المنيا 15 03

أسيوط 15 03

سوهاج 16 05

قنا 17 05

الأقصر 19 06

أسوان 20 08

إدفو 20 08

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 18 05

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11.

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة الموقعة اليوم في معظم البلدان العربية، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية، كالتالي:

مكة 29 18

المدينة 24 11

الرياض 25 11

المنامة 20 17

أبو ظبي 23 18

الدوحة 24 14

الكويت 19 09

دمشق 09 3-

بيروت 14 10

عمان 07 00

القدس 05 01

غزة 14 07

بغداد 16 03

مسقط 22 18

صنعاء 23 07

الخرطوم 30 16

طرابلس 13 10

تونس 14 06

الجزائر 14 03

الرباط 19 09.