«الأرصاد»: البحر المتوسط أنقذنا من الثلوج.. وانخفاض جديد في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، أن البحر المتوسط هو الذي أنقذ مصر من تعرضها للصقيع والثلوج التي تمر بها حاليا دول بلاد الشام، مشيرة إلى أن درجات الحرارة هناك وصلت إلى 10 درجات تحت الصفر.

وأضافت «غانم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكتلة الهوائية الباردة التي تمر بها مصر منذ نحو 10 أيام، والقادمة من جنوب وشرق أوربا، هي نفس الكتلة الهوائية الباردة التي تمر حاليا بدول بلاد الشام «تركيا، سوريا، لبنان، وشمال السعودية، والأردن، العراق»، التي أثرت على كافة أشكال الحياة بها، إلا أن البحر المتوسط هو الذي حمي مصر من تأثير هذه الكتلة علينا.

وأشارت إلى أن البحر المتوسط عمل على تعديل درجات الحرارة بالكتلة الباردة؛ لأن درجة حرارة البحر أدفى من درجة حرارة الأرض في مثل هذه الأوقات؛ لهذا فإن البحر ساعد على اعتدال درجات الحرارة قبل وصولها إلى مصر.

انخفاض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات

وأكدت «غانم»، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة، خلال الأيام المقبلة، تصل إلى 13 درجة مئوية، والصغرى تتراوح ما بين من 6: 7 درجات، بانخفاض ما بين 2: 3 درجات مقارنة بالأسبوع الماضي.

يذكر أن بلاد الشام تمر منذ عدة أيام، بكتلة هوائية باردة قادمة من جنوب وشرق أوروبا، أدت إلى تساقط الثلوج بكثافة، ووصلت درجات الحرارة إلى ما دون الـ5 درجات مئوية تحت الصفر، في بعض العواصم العربية، مثل العاصمة السورية دمشق، كما تساقطت الثلوج بشكل متقطع على كل من الأردن وفلسطين، خاصة فى المرتفعات الجبلية.

وتشهد عدة مناطق بدول بلاد الشام، منذ عدة أيام، كتلا هوائية باردة، نتيجة تشيكل منخفض جوي في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، مع اقتراب رياح قطبية من الدول الإسكندنافية إلى روسيا والشرق الأوروبي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

القاهرة: العظمى 15 والصغرى 7.

الإسكندرية: العظمى 15 والصغرى 8.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 8.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 16 والصغرى 8.

الوجه البحري: العظمى 15 والصغرى 7.

جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 12.

ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

شمال الصعيد: العظمى 17 والصغرى 5.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7.