درجات الحرارة اليوم في مصر.. طقس شديد البرودة وتسجيل «صفر مئوية»

اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط، وأمطار متفاوتة الشدة، مع نشاط لحركة الرياح، ظواهر جوية يشهدها طقس اليوم الأحد، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة الشديد التي تتعرض له أنحاء البلاد كافة، والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية الاسبوع، نظراً للتأثر بالمنخفض الأوروبي القادم من جنوب أوروبا، ما جعل درجة الحرارة في سانت كاترين تصل إلى صفر درجة مئوية، لذا كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم في جميع أنحاء محافظات مصر وبعض الدول والبلدان العربية، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

وأعلنت الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على كافة الأنحاء، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 15 07

الإسكندرية 15 08

وادي النطرون 15 08

طنطا 15 07

شبين الكوم 15 07

دمنهور 15 07

بلطيم 16 08

مطروح 15 07

السلوم 15 08

سيوة 15 04

بورسعيد 16 08

دمياط 15 07

الزقازيق 15 07

المنصورة 15 07

الإسماعيلية 16 06

السويس 16 07

العريش 16 07

رفح 16 07

رأس سدر 18 07

نخل 15 01

نويبع 19 11

طابا 16 10

كاترين 10 00

الطور 18 08

شرم الشيخ 20 12

الغردقة 20 12

مرسى علم 21 10

الفيوم 17 03

بني سويف 17 03

المنيا 17 04

أسيوط 17 05

سوهاج 17 05

قنا 18 05

الأقصر 19 06

أسوان 20 07

إدفو 20 07

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 06

شلاتين 24 10

أبو رماد 23 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11.

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة الموقعة في معظم البلدان العربية، وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية، كالتالي:

مكة 28 18

المدينة 25 11

الرياض 22 09

المنامة 18 15

أبو ظبي 21 17

الدوحة 20 12

الكويت 17 06

دمشق 10 01

بيروت 15 11

عمان 10 03

القدس 11 05

غزة 15 08

بغداد 14 02

مسقط 21 18

صنعاء 23 09

الخرطوم 30 14

طرابلس 14 09

تونس 13 04

الجزائر 13 03

الرباط 21 10.