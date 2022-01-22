الزراعة: انخفاض درجات الحرارة مناسب لإنتاج «لوز وبندق» في مصر

نصح الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، مزارعي الثوم والبصل خاصة بالانتباه لحدوث جفاف في أطراف النبات لنقص الفوسفور وانخفاض درجة الحرارة، مضيفًا: «بدأ يبقى فيه جفاف للأطراف بسبب نقص الفسفور ومعروف إن الفسفور النبات مبيقدرش يتعامل معاه في البرد الشديد» ناصحًا مزارعي البصل والثوم «أتمنى يكون فيه إضافة لمركبات الفسفور سواء حامض الفوسفوريك أو الرش بالماء ومعاه الفسفور لمحاصيل البصل والتوم ودي مزروعة في مساحات كبيرة في مصر».

وأكد فهيم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر التلفزيون المصري، أن البنجر مزروع في مساحات شاسعة ودخل في مراحل التحجيم الحقيقية ويحتاج حاليًا لمركبات البوتاسيوم، مقترحًا إضافة سلفات البوتاسيوم مع الري للبنجر أو نترات أو سترات بوتاسيوم.

انخفاض درجات الحرارة سيمكننا من زراعة محاصيل جديدة

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيجعل هناك إمكانية لزراعة محاصيل تحتاج لجو بارد ولم نكن نزرعها من قبل «محاصيل الفاكهة المتساقطة زي التفاح والكمثرى والعنب والبرقوق والخوخ والرمان» مؤكدًا أن هذه المحاصيل تحتاج للبرودة في الشتاء.

وكشف فهيم أن محاصيل المكسرات «اللوز والبندق» تحتاج للجو البارد وأنها لا يتم زراعتها في مصر بسبب احتياجها للبرودة العالية «لو استمر شتاء مصر بهذه البرودة وطبعا لا نتمنى إنه يكون بهذه البرودة لأن فيه قطاعات كتير هتتأثر سلبًا وساعتها ممكن نزرع هذه الأصناف، وممكن نزرع محاصيل أخرى خاصة بالمناطق الباردة».

الصقيع عدو المانجو

وتحدث «فهيم» عن إمكانية تأثر محصول المانجو بسبب الطقس البارد، مشيرًا إلى أن الصقيع هو عدو المانجو «فيه خطورة كبيرة على محصول المانجو وبيبقى فيه إجراءات بيعملوها بالليل عند توقع نزول الصقيع بعد 2 بالليل بيفتحوا ري عشان الضغط البخاري بتاع مية الري تطرد طبقة الصقيع اللي بتنزل، وأحيانًا بيولعوا في بعض المخلفات على جنب بحيث إن الدخان بيعمل نفس القصة وأنا لا أنصح بيه وبيرشوا بعض المركبات».

وتابع: «أفضل حاجة إن يكون فيه ريات خفيفة متقطعة على شفتات وفيه مزارع مانجو بدأت تركب رشاشات صغيرة، محصول المانجو محصول حساس واتمنى الموسم ده يعدي ببلاش وبنصح أهالينا المزارعين لأن متوقع وجود موجة أخرى من انخفاض الحرارة».

وأشاد «فهيم» بالمشروع القومي للصوب «ينفع في مثل هذه الظروف ويمكن استخدامه لإنتاج الخضر والفواكه والمحاصيل العطرية».