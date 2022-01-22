طقس الإسكندرية: مشمس مع رياح هادئة وتحسن طفيف في درجات الحرارة

شهد طقس الإسكندرية، اليوم السبت، هدوءا نسبيا في الرياح، وتحسنا طفيفا في درجات الحرارة مع الاستعداد للتقلبات المناخية المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال أيام، مع رفع درجة الاستعداد القصوي لاستقبال الأمطار المتوقع تساقطها غدًا الأحد، وذلك بعد كتل هوائية شديدة البرودة اجتاحت المحافظة لأيام، مع تساقط الأمطار الخفيفة، في طقس غائم بدون أشعة الشمس حتى أمس الجمعة.

درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية

بلغت درجة الحرارة، اليوم، في الإسكندرية 17 درجة مئوية، مع وصول سرعة الرياح إلى 24 كيلو متر في الساعة، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 56%، وسط توقعات بعدم تساقط الأمطار خلال اليوم، مع البدء في الاستعداد للأمطار المقبلة.

الرياح الباردة في الإسكندرية

وتجتاح المدينة رياح شديدة البرودة نهاراً وليلا، حيث وصلت إلى حد الصقيع وعدم القدرة علي السير في الشوارع، خاصة طريق الكورنيش بسبب الرياح الباردة، حيث طقس متقلب يوميا، وغير مستقر.

فيما بدأت شركة الصرف الصحي، الاستعداد للنوة المقبلة من خلال نشر السيارات المدمجة وسيارات السحب من أجل التعامل مع الشنانيش والانتهاء من عملية تنظيف المصبات و«الشنايش»، واستعداد المحطات لاستقبال مياه الأمطار.

صرف الإسكندرية وغرفة عمليات مستمرة

وأكدت شركة الصرف الصحي فى الإسكندرية، في بيان لها، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن (175)، طوال اليوم، لتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.