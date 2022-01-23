عادل العسومي: الخلافات السياسية أبعدت العرب عن ملفات كثيرة مهمة

قال الدكتور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن الوضع العربي صعب جدا في الفترة الأخيرة، ويحتاج إلى تكاتف الجهود العربية، إذ أن هذا الوضع انعكس على دول عربية كثيرة، إذ يحاول البرلمان، إطلاق بعض المبادرات التي تساهم في لم الشمل العربي، ودعم العمل العربي المشترك، موضحًا أن الخلافات السياسية أبعدت الدول العربية عن الكثير من الملفات المهمة مثل الملف الاقتصادي، وفي المرحلة المقبلة، سيدفع البرلمان العربي بالاهتمام بالتكامل الاقتصادي العربي، بسبب حاجة الأمة العربية له، خاصة بعد جائحة كورونا.

التنسيق مع أطراف عربية

أضاف العسومي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى» على قناة اكسترا نيوز: «نقوم بمساعي من خلال صلاحياتنا كمشرعين عرب، بالتنسيق مع بعض الاطراف العربية، خاصة ذات الشأن، سواء في الشأن الفلسطيني أو اليمني أو الليبي، ونجري بعدة اتصالات لتقريب وجهات النظر، وبلورة رؤية عربية».

وتابع أن ثمار الحلول العربية أفضل من غيرها: «نملك الكثير من الكفاءات العربية، القادرة على أن تكون خير وسيط، لتقديم الحلول والمساعي لحل بعض القضايا، وأطلقنا عدة مبادرات في هذا الجانب».

أهمية التكامل الاقتصادي

أوضح رئيس البرلمان العربي، أن التكامل الاقتصادي مدخل مهم لملمة الأمور العربية، ودفع العمل العربي المشترك، وبالتالي يجب أن تحرص عليه جميع الدول العربية: «نؤمن كدول عربية أن الجانب الاقتصادي مدخل حقيقي، وسيؤدي إلى نتائج مثمرة في تقريب وجهات النظر العربية، وبدء عمل عربي تكاملي مهم، هو حاجة ملحة جدا».