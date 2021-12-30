رئيس البرلمان العربي: مصر تدشن منظومة رائدة لحقوق الإنسان في عهد السيسي

أكد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترسخ مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البرلمان العربي في افتتاح بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر المصرية، ويأتي ذلك بعد نحو شهرين فقط من مشاركته في الجولة التفقدية إلى مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون، والذي أنشأته وزارة الداخلية المصرية خلال وقت قياسي وبمواصفات عالمية.

وأضاف العسومي في كلمته أثناء افتتاح التشغيل التجريبي للمركز الجديد، أن القفزات النوعية التي تشهدها مصر مؤخراً في مجال حقوق الإنسان، تأتي ترجمةً مباشرةً وسريعةً للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي 2021م، والتي تعكس حرص فخامته على إعلاء قيم احترام حقوق الإنسان، بوصفها إحدى الركائز الأساسية والراسخة، التي تنطلق منها الجمهورية الجديدة.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من أجل إنشاء مراكز التأهيل والإصلاح المتقدمة، ومشاركتها الفاعلة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.