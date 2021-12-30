«دبلوماسية البرلمان العربي» يختتم برنامج مهارات التعامل مع كبار الضيوف

اختتم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربي اليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر2021م، برنامجه الجديد «المهارات الحديثة في إدارة مكاتب رؤساء البرلمانات ومهارات التعامل مع كبار الضيوف»، الذي أطلقه في الفترة من 26 حتى 30 ديسمبر 2021م.

عابد يكرم المشاركين في «المهارات الحديثة بإدارة مكاتب رؤساء البرلمانات»

وكرم النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، المشاركين في هذا البرنامج بحضور النائبة شادية الجمل نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، والنائب يسري المغازي عضو البرلمان العربي، خلال حفل الختام الذي أقيم اليوم.

البرنامج يساهم في تطوير مهارات المشاركين الفردية

وأشاد عابد، بالبرنامج التدريبي الذي زخر بعدد كبير من المشاركين من البلدان العربية وساهم في تطوير مهاراتهم الفردية اللازمة، لتطبيق البروتوكول وإدارة مكاتب رؤساء البرلمانات.

وجاء الحفل تتويجاً لما أثمرت عنه جملة اللقاءات الدورية والنقاشات التي استمرت خلال الفترة من 26 حتى 30 ديسمبر 2021، وجمعت بين كوادر عربية لمديري مكاتب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ومديري المراسم ممثلين 8 مجالس عربية.

يذكر أنَّ البرنامج هو الأخير خلال عام 2021، ووضع مركز الدبلوماسية البرلمانية برنامجا متكاملا لعام 2022، ضمن رؤية شاملة تستهدف تطوير الأداء والارتقاء به إلى مستويات متقدمة، تنفيذًا لتوجيهات صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، وبالشكل الذي يسهم في دفع العمل البرلماني في الدول العربية.