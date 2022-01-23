القبض على 3 أشخاص متهمين بسحل شاب في عين شمس.. وجار ضبط آخر

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، القبض على 3 متهمين في واقعة سحل وضرب شاب بالأسلحة البيضاء أمام المارة في الشارع، بسبب خصومة ثأرية ترجع إلى 3 سنوات ماضية، بمساكن عين شمس التابعة لمديرية أمن القاهرة، وجار ضبط وإحضار آخر هارب.

بداية الواقعة

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا باعتداء عدد من الأشخاص على شاب بالأسلحة البيضاء وسحله بمربع 33 مساكن عين شمس، ونُقل الشاب ويدعى «أحمد حمدي» وشهرته «أحمد توتا» يبلغ من العمر 21 عامًا، إلى المستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن سبب قيام المتهمين الـ 4 بالتعدي على الشاب خلافات قديمة وخصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجني عليه.

عرض المتهمين علي الطب الشرعي

وحُرر محضر بالواقعة، حمل رقم 1759 جنح عين شمس لسنة 2022 وتباشر النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات كما تحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة، وأمرت بعرض المتهمين علي الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان هل كان المتهمين وقت ارتكاب جريمتهم تحت تأثير المخدرات من عدمه.