عرض المتهم بقتل صديقه وتمزيق جثته في أكتوبر على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل وتمزيق جثة صديقه في منطقة أكتوبر على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان هل كان المتهم وقت ارتكاب جريمته تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه وصرحت بدفن الأشلاء بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية.

بداية بالبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث أكتوبر بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون في مجمع للقمامة وعثر بداخله على ذراع وكف، وبالانتقال تبين العثور على أشلاء آدمية، وتم التحفظ على تلك الأشلاء في مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتم العثور على كيس آخر به ساقان وتم نقلها إلى مشرحة زينهم، وبإخطار النيابة العامة قررت أخذ بصمات الكف التي عُثر عليها وإرسالها إلى مصلحة الأمن العام لمطابقتها بالبصمات المسجلة لديها والخاصة بالمتهمين الذين لديهم بصمات لدى مصلحة الأمن العامة.

وبعرض البصمات على الأمن تبين أن البصمات لمسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم، وبالتنسيق مع قسم شرطة الهرم تبين أن زوجة المسجل خطر حررت محضرا في قسم شرطة الهرم تفيد بتغيب زوجها، وباستدعائها وسؤالها عن زوجها قررت بأنه تشاجر معها وترك المنزل وأغلق هاتفه المحمول، وبسؤالها عن المكان الذي يذهب إليه في حالة ترك المنزل، قررت بأن لديه صديقا في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفا أنه أثناء تعاطي المواد المخدرة بصحبه المجني عليه حددثت مشادة كلامية قام على إثرها بتسديد عدة طعنات للمجني عليه، وبعد التأكد من موته ترك الشقة وعاد بعد يومين وقام بتقطيع الجثة بواسطة منشار كهربائي، ثم وضع الأشلاء في عدد من الأكياس البلاستيك، وتخلص منها في صناديق القمامة وفي إحدى الشقق السكنية المهجورة، وأرشد المتهم عن باقي الأشلاء والمنشار المستخدم في الواقعة.