زفاف بطلة «للعشق جنون» يتصدر تريند الهند.. وسوربهي وشرينو أبرز الحضور

تصدرت الفنانة الهندية مانسي سريفاستافا، إحدى أبطال المسلسل الهندي الشهير «للعشق جنون»، تريند محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل في الهند، بعد عقد قرانها أمس، وسط حضورعدد من النجوم التي كان أبرزهم «سوربهي تشاندنا» و«شرينو باريكه»، في ظل إجراءات احترازية وإغلاق جزئي تشهده الهند بسب الموجة الثالثة من كورونا.

وتعد الممثلة الهندية مانسي سريفاستافا، التي قدمت شخصية الضابطة «بهافيا» في مسلسل «للعشق جنون» هي الأكثر شهرة بالوطن العربي من الفنانات الهنديات، وأجري حفل زفافها وسط سعادة غامرة من زملائها بالوسط الفني، وأبرزهم شرينو باريك، التي شاركت عدة مقاطع من طقوس زواج مانسي، من حفل «السانجيت» و«الحناء».

صور حفل الزفاف تتصدر التريند

تزوجت بطلة مسلسل «للعشق جنون» مانسي سريفاستافا من صديقها كابيل تجواني يوم السبت الماضي أمس، وحضر الحفل أصدقاؤهم وأفراد عائلاتهم، وتصدرت صور زفاف مانسي وسائل السوشيال ميديا وتصدرت التريند بأنباء زفافها.

وارتدت مانسي ملابس الزفاف الهندية التقليدية باللون الأحمر، واختارت المجوهرات الهندية التقليدية الثقيلة، بينما ارتدى زوجها الشرواني، وهو الزي التقليدي الهندي مطرز بلونين الأزرق و الذهبي.

يعتقد البعض أن مانسي اختارت أن تتزوج من خارج الوسط الفني، بينما كابيل تيجواني، يعمل بالمجال الفني بمهنة التصوير، وبدأت قصة حبهما عام 2019.

«سوربي تشاندنا» أبرز الحضور

وكان أبزر الحاضرين من فريق عمل «للعشق جنون»، سوربي تشاندنا، وشرينو باريك، كونال سينج، كما شارك بالحضور كل من: ديراج دووبار، ونهالاكسمي آير.

وكانت تبدو السعادة على جميع الحاضرين، وشاركوا صور زفاف مانسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط سعادة غامرة، حيث قالت سوربهي تشاندنا عبر «إنستجرام»: أخيرا أصبحت من آنسة مانسي لـ مدام مانسي.

تشارك مانسي سريفاستافا، حاليا بالمسلسل الهندي «Kundali Bhagya»، عملت أيضًا في العديد من المسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك: « Suvreen Guggal- Topper of the Year وNeeli Chatri Waale وIshqbaaz و Divya-Drishti وDil Boley Oberoi».