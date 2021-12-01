3 حفلات زفاف لمشاهير الدراما والسينما الهندية خلال 10 أيام

شهد، أمس الثلاثاء، زفاف 4 نجوم من الدراما الهندية، وهم نيل بهات وإيشواريا شارما، أبطال مسلسل «حبيبتي من تكون»، فضلا عن زفاف سانجاي جاجناني، بطل مسلسل «حب الأفعى»، والممثلة التليفزيونية بونام بريت بهاتيا، وسيشهد التاسع من ديسمبر الجاري زواج كاترينا كيف و فيكي كوشال.

عقد الممثل الهندي سانجاي جاجناني، قرانه هو و الفنانة الهندية، بونام بريت بهاتيا، وقد اشتهر جاجناني، في الوطن العربي، عقب نجاح مسلسله، «أقدار أبراج»، الذي عرض على قناة زي ألوان.

كان أول لقاء بين الثنائي سانجاي وبونام، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أشادت الأخيرة بأدائه خلال عرض أحد أعماله، كما صرح الأول لموقع «بينك فيلا» الهندي.

وأشار سانجاي، إنه يشعر بالكمال بعد ان أتم الزواج من بونام، قائلا: «أشعر أنني أكتملت الآن، لقد كنت أقول هذا لجميع أصدقائي أنه عندما كنت أنا وبونام نتواعد ، شعرت أننا في المدرسة ، ثم عندما انخرطنا شعرت شعور المتخرج من الجامعة ، والآن بعد الزواج منها أشعر بأنني تخرجت في مرحلة ما بعد التخرج».

وتابع سانجاي، قائلا: «أشعر بالكمال والبركة»، وفقا لحواره مع «بينك فيلا»، عقب فعاليات زفافه.

زواج نيل بهات وإيشواريا شارما

وتزوجا أمس أيضا، أبطال مسلسل «حبيبتي من تكون»، نيل بهات وإيشواريا شارما.

ويعد مسلسل «حبيبتي من تكون»، من أعلى المسلسلات الهندية مشاهدة بالوطن العربي، حيث يحتل الترند في محركات البحث على جوجل، منذ بداية عرضه الشهر الماضي.

ويقوم بدور البطولة، نيل بهات، وإيشواريا شارما، وإيشا سينج، ويتم عرضه من الأحد إلى الخميس، من كل أسبوع، على قناة «mbcbollywood»، في تمام الساعة الثامنة مساءا.

زفاف كاترينا كيف وفيكي كوشال

كما يعقد قران فيكي كوشال وكاترينا كيف، يوم 9 ديسمبر، وسط أجواء وطقوس هندية، ويستمر حفل زفافهما لمدة ثلاث ليال، وقاما الثنائي باستعدادت كبيرة من اجل الزفاف، وتعد ابرزها حجز 45 فندقا بولاية راجستهان.