الصورة الأولى لـ ابن ناكول ميهتا.. نجل بطل «للعشق جنون» نسخة طبق الأصل

شارك الفنان ناكون ميهتا، بطل مسلسل «للعشق جنون »، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، الصورة الأولى لـ ابنه الصغير، والذي يملك نفس ملامح والده، وخلال التقرير التالي سوف نعرض لكم أشهر أبناء نجوم الهند من السينما والدراما.

يجهل البعض أن هناك العديد من نجوم بوليوود الآن بالساحة الفنية بالسينما الهندية، هم أبناء لنجوم قدماء بالسينما الهندية، البعض شارك آبائهم بأعمالهم والبعض اعتمد على موهبته فقط، فكما يتواجد بمصر عائلة زاهر وعائلة الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز، والذين أصبح أبناؤهم ذوي صيت وشهرة فنية واسعة وأصحاب موهبة من العيار الثقيل، كان الأمر أيضا ببوليوود مشابها.

النجم الهندي «رانبير كابور» من أكبر عائلات بوليوود أبا عن جد

منذ أن شارك النجم الهندي رانبير كابور بفيلم «سواريه»، حقق نجاحا مبهرا، واستطاع أن يصنع لنفسه مكانة كبيرة ومميزة بعالم بوليوود، و«رانبير» هو نجل الفنان الهندي الشهير «ريشي كابور»، وأيضا هو من أكبر وأقدم عائلات بوليوود بالسينما الهندية، بداية من جده راج كابور، كما أنه ليس الابن الوحيد المشارك بسينما بوليوود، فقد سبقته ابنة عمه النجمة الشهيرة «كاريشما كابور»، وأيضا شقيقتها الديفا «كارينا كابور»، إحدى جميلات السينما الهندية، فضلا عن مشاركة أبناء عمه وعماته بالوسط الفني مؤخرا، من بينهم النجم الهندي «أدار» والنجم الهندي «ارمان».

أيضا من المقرر أن يتزوج النجم الهندي، رانبير كابور، قريبا من النجمة الهندية الشهيرة «عاليا بهات»، ابنة المخرج الهندي الشهير ماهيش بهات.

النجمة الهندية «شرادها كابور»: فيلم عاشقي 2 تميمة الحظ لها ببوليوود

حصلت النجمة الهندية شرادها كابور، على نجومية تفوق نجومية والدها، ولا يعرف العديد من متابعيها أنها ابنة النجم الهندي شاكتي كابور، ووالدتها هي الممثلة الهندية «شيفانجي كابور»، وكان أول أدوارها دورا صغيرا بفيلم «teen patti»، وسرعان ما حصلت على البطولة المطلقة بعام 2011، في فيلم «luv ka the end»، لكن انطلاقة شهرتها بعالم بوليوود كانت بعام 2013، بفيلم «عاشقي2» مع النجم المحبوب «أديتيا كابور»، وتوالت نجاحاتها بعام 2014 بمشاركتها المميزة بفيلم «ايك فيلين» مع سيدهارت مالهوترا، وقد آصبحت الآن من أكثر النجمات الجماهيرية ببوليوود، خاصة أنها احترفت الرقص والغناء، وقامت بعدة أفلام استعراضية ناجحة من أشهرها فيلم «abcd»، وفيلم «دانس استريت 3»، مع النجم فارون دهاوان.

النجم الهندي «تايجر شروف» نجل جاكي شروف.. وقدوته «ريتك روشان»

تايجر شروف، هو نجل النجم الهندي «جاكي شروف»، والذي يعد أيضا صديقه المقرب، واستطاع «تايجر شروف»، أن يخطف القلوب منذ بداية ظهوره بعام 2016 مع النجمة «شرادها كابور» بفيلم «باجي»، والنجمة كريتي سانون، بفيلم «هيرو بونتي»، وتوالت نجاحاته داخل عالم بوليوود، وعرف عنه رشاقته ومرونته بالرقص التي تشبه حركات «ريتك روشان» إلى حد كبير، الذي يقتدي به ويريد ان يسير على خطاه، وشاركه فيلم «WAR» الذي حقق نجاحا كبيرا لهما سويا.

النجمة الهندية «سارة علي خان» فقدت وزنها من أجل بوليوود:

تعد سارة علي خان، من أكثر نجمات بوليوود نجاحا الآن من أبناء جيلها، وأكثرهم مثابرة، حيث فقدت من وزنها العديد والعديد حتى تستطيع العمل كممثلة متميزة بعالم بوليوود، وهي ابنة النجم المعروف سيف علي خان من زوجته الأولى الممثلة المعروفة «امريتا سينج»، واستطاعت «سارة» بوقت قصير للغاية، أن تصنع لنفسها مكانة مميزة بعالم بوليوود، منذ بداية ظهورها بفيلم «سيمبا» مع رانفير سينج، ومشاركتها المميزة مع النجم الراحل «سوشانت»، فصنعت لنفسها مكانة مميزة للغاية.

كما أن شقيق سارة علي خان، على الرغم من عدم اهتمامه بعالم بوليوود، أو مشاركته الفنية، إلا أنه التحق بفريق «all stars»، وهو فريق كرة قدم مكون من أشهر نجوم بوليوود، ويرأسه النجم الهندي ابهيشيك باتشان، ويموله المنتج الهندي الشهير ورجل الأعمال الهندي «بونتي ويليا».

النجمة الهندية « أنانيا باندي » اكتشفها كاران جوهر:

أنانيا هي نجلة النجم الهندي «شانكي باندي»، وقد شاركت لأول مرة في بوليوود بفيلم «The student of year» الجزء الثاني، مع النجم تايجر شروف، والنجمة تارا سوتاريا، وفازت «أنانيا» بجائزة «فير» كأفضل ممثلة عن دورها عن فيلم «باتي باتني».