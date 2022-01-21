أمريكا تدرس إجلاء عائلات الدبلوماسيين من أوكرانيا خوفا من الغزو الروسي

أفادت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، بأن الولايات المتحدة تدرس إجلاء أفراد عائلات الدبلوماسيين المتمركزين في أوكرانيا، بعد أن حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي على حدودها.

الولايات المتحدة لم تتأكد من الغزو الروسي

ونقلت الوكالة عن أحد المسؤولين - الذي طلب عدم الكشف عن هويته إلا بعد الإعلان الرسمي - قوله إن قرار الإخلاء لا يعني أن الولايات المتحدة متأكدة من أن روسيا ستغزو، بل يعكس ببساطة الاستعدادات الحكيمة مع تصاعد التوترات.

تفاصيل خطة الإجلاء

وأضاف المسؤول أنه بموجب خطة الإجلاء، سيتمكن الموظفون غير الأساسيين من المغادرة طواعية، فيما سيُطلب من أفراد الأسرة العودة إلى بلادهم، مؤكدًا أن إعلان خطة الإجلاء يأتي في غضون أيام.

وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن غزو محتمل مع استمرار روسيا في حشد قواتها بالقرب من حدود أوكرانيا.

ونوهت «بلومبيرج»، بأن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية رفضوا التعليق على الأمر.