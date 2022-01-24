حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 24-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجوزاء أنّه دائمًا ما يكون ملتزمًا كما أنّ لديه القدرة على تحمل المسؤولية، إذ يرجع ذلك إلى اتصافه بالاندفاع والتسرع؛ الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجنب القيام بأي من الأنشطة المملة، كما يؤثر أيضًا بطريقة سلبية على التزامه مع الأشخاص الذين يتواصل معهم.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

ووفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، يواجه مولود الجوزاء على الصعيد المالي والمهني تناغم القمر مع زحل اليوم الذي يمكن أن يمده بأفكار ساطعة، كما يستطيع أن ينجز أعماله بحماس ويحصل على التقدير والمكافآت.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، فعلى الرغم من التشوش؛ فإنّ القمر اليوم في منزل الحب لأصحاب برج الجوازء يمنحهم انفراجة ويرفعهم إلى السماء ويمكن أن يُجري لقاءات عاطفية واعدة.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، والرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والنجمة العالمية أنجلينا جولي، ومن المشاهير العرب الفنانة فاتن حمامة والسندريلا سعاد حسني والمطرب اللبناني راغب علامة.