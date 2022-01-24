حظك اليوم برج الأسد الاثنين 24-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد ثقته الزائدة في نفسه، ويمتلك نصيبًا من صفاته، إذ يثق دائمًا في قراراته بشكل كبير، ويثق أنّه يستطيع الوصول إلى التفوق والنجاح بكلّ سهولة ويسر دون أيّ عناء، كما تساعده ثقته بنفسه في استطاعته جذب جميع الأشخاص إليه، ويفضل صاحب برج الأسد إقامة المناسبات والتجمعات المختلفة التي تقوي علاقته بالآخرين وتنميها.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

ووفق توقعات عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، فإنّ الفلك يمد أصحاب برج الأسد اليوم باليقظة والحماس على الصعيد المهني والاجتماع، إذ يكون تعاطفه وتفهمه للظروف من أهم أسباب نجاحه اليوم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

أما القمر في منزل العلاقات اليوم على الصعيد العاطفي، يساعد صاحب برج الأسد على أن يجعل اليوم مناسبا للاستمتاع بالحب وعقد اجتماعات عائلية تسهم في تقريب وجهات النظر.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة السورية ميادة الحناوي، والمطربة المصرية نجاة الصغيرة، والفنان سيد زيان، والفنان فريد شوقي، والمؤلف الأيرلندي جورج برناردشو.